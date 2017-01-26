Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci asker hakkÄ±nda verilecek karar bugÃ¼n aÃ§Ä±klanacak

15 Temmuz darbe gecesi Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci askerle ilgili aÃ§Ä±klamanÄ±n bugÃ¼n 16.00'dan sonra yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± TSK'ya ait helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 darbeci ile ilgili kararÄ±n bugün açÄ±klanmasÄ± bekleniyor. Yunan Yüksek Mahkemesi tarafÄ±ndan 23 ocakta açÄ±klanacaÄŸÄ± duyurulan ancak üç üye hakimden biri olan bayan hakimin kaza geçirmesi üzerine ertelenen davada nihai kararÄ±n bugün açÄ±klanacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. AçÄ±klamanÄ±n TSÄ° 16.00'da yapÄ±lacaÄŸÄ± kaydediliyor. Türkiye, Yunanistan'dan darbecilerin iadesini talep ediyor.