Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 26/01/2017 12:39

Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci asker hakkÄ±nda verilecek karar bugÃ¼n aÃ§Ä±klanacak


15 Temmuz darbe gecesi Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci askerle ilgili aÃ§Ä±klamanÄ±n bugÃ¼n 16.00'dan sonra yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± TSK'ya ait helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 darbeci ile ilgili kararÄ±n bugün açÄ±klanmasÄ± bekleniyor. Yunan Yüksek Mahkemesi tarafÄ±ndan 23 ocakta açÄ±klanacaÄŸÄ± duyurulan ancak üç üye hakimden biri olan bayan hakimin kaza geçirmesi üzerine ertelenen davada nihai kararÄ±n bugün açÄ±klanacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. AçÄ±klamanÄ±n TSÄ° 16.00'da yapÄ±lacaÄŸÄ± kaydediliyor. Türkiye, Yunanistan'dan darbecilerin iadesini talep ediyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun kardeÅŸi de referandum oyunu aÃ§Ä±kladÄ±

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun kardeÅŸi Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu referandumda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± video ile "evet" diyeceÄŸini aÃ§Ä±klayarak, aÄŸabeyine de "Kemal abi sen de var mÄ±sÄ±n?" diye sordu.


SuikastÃ§Ä± polisi FETÃ–'cÃ¼ komiser bÃ¶yle motive etmiÅŸ

Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§iye suikast dÃ¼zenleyen polis MevlÃ¼t AltÄ±ntaÅŸ'a FETÃ–'cÃ¼ komiserin "HÄ±zlÄ± silah Ã§ekiyorsun, yaparsÄ±n" diyerek motive ettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.


Rusya Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde KÃ¼rtlere Ã¶zerklik verilmesini istedi

Astana'da yapÄ±lan Suriye barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde Rusya'nÄ±n KÃ¼rtlere Ã¶zerklik verilmesini istediÄŸi ve yetkileri kÄ±sÄ±tlanmÄ±ÅŸ cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n tek seferlik gÃ¶rev sÃ¼resinin 7 yÄ±la Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor.