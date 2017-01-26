Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 26/01/2017 12:56

Tutuklu Alattin Ã‡akÄ±cÄ± iÃ§in hastaneyi basÄ±p etrafa ateÅŸ ettiler


Kartal Dr. LÃ¼tfi KÄ±rdar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne giren silahlÄ± bir kiÅŸi, gÃ¶zaltÄ±ndaki Alattin Ã‡akÄ±cÄ± iÃ§in etrafa ateÅŸ aÃ§arak "Ã‡akÄ±cÄ± benim abim olur. Neden hastaneye yatÄ±rmadÄ±nÄ±z?" diye baÄŸÄ±rdÄ±.

Kartal Dr. Lütfi KÄ±rdar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi baÅŸhekimlik binasÄ±nÄ±n içinde duvarlara silahla ateÅŸ açan kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. BaÅŸhekimlik binasÄ±nÄ±n duvarlarÄ±na 16 mermi isabet ettiÄŸi belirlendi. GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheli F.E'nin polis ekiplerince hastaneden çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada "Alaattin ÇakÄ±cÄ±'ya yanlÄ±ÅŸ yapÄ±lmaz." ÅŸeklinde baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± duyuldu.AlÄ±nan bilgiye göre, hastanenin baÅŸhekimlik binasÄ±na gelen F.E, baÄŸÄ±rarak silahla binanÄ±n duvarlarÄ±na doÄŸru ateÅŸ açtÄ±.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ÅŸüpheliyi gözaltÄ±na aldÄ±.Ölen ya da yaralananÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± olayda, baÅŸhekimlik binasÄ±nÄ±n duvarlarÄ±na 16 mermi isabet ettiÄŸi belirlendi.

''ALAATTÄ°N ÇAKICI'YA YANLIÅž YAPILMAZ''

GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheli F.E'nin polis ekiplerince hastaneden çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada "Alaattin ÇakÄ±cÄ±'ya yanlÄ±ÅŸ yapÄ±lmaz." ÅŸeklinde baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± duyuldu.Bu arada, hastanedeki güvenlik görevlileri görüntü almaya çalÄ±ÅŸan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± müdahale etti.Bolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan Alaattin ÇakÄ±cÄ±, geçtiÄŸimiz pazartesi günü Kartal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne getirilmiÅŸ, yaklaÅŸÄ±k 1 saat sivil cezaevi nakil aracÄ± içinde bekletilip, hastanede hasta mahkum koÄŸuÅŸu olmadÄ±ÄŸÄ± için tekrar cezaevine gönderilmiÅŸti.

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