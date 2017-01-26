Rusya Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde KÃ¼rtlere Ã¶zerklik verilmesini istedi

Astana'da yapÄ±lan Suriye barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde Rusya'nÄ±n KÃ¼rtlere Ã¶zerklik verilmesini istediÄŸi ve yetkileri kÄ±sÄ±tlanmÄ±ÅŸ cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n tek seferlik gÃ¶rev sÃ¼resinin 7 yÄ±la Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor.

Rusya'nÄ±n Astana'daki görüÅŸmeler sÄ±rasÄ±nda muhaliflere sunduÄŸu anayasa taslaÄŸÄ±nÄ±n detaylarÄ± ortaya çÄ±kÄ±yor.Rus Interfax ajansÄ±nÄ±n taslaÄŸÄ± gören Suriyeli muhaliflerden bir kaynaÄŸa dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine göre, Rusya Kürtlere özerklik verilmesi ve yetkileri kÄ±sÄ±tlanmÄ±ÅŸ cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görev süresinin tek seferlik yedi yÄ±llÄ±k dönemle sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor.

ÜLKENÄ°N RESMÄ° ADI DEÄžÄ°ÅžÄ°YOR

Ä°ÅŸte taslakta olduÄŸu iddia edilen 8 kritik nokta:

- Mevcut Suriye anayasasÄ±nÄ±n 1'inci maddesi, ülkenin resmi adÄ±nÄ± "Suriye Arap Cumhuriyeti" olarak belirtirken, taslakta ülkenin adÄ± "Suriye Cumhuriyeti" olarak deÄŸiÅŸtiriliyor.

- AnayasanÄ±n 3'üncü maddesi, Suriye cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n Müslüman olmak zorunda olduÄŸunu belirtirken taslakta böyle bir zorunluluk bulunmuyor.

Ä°SLAM HUKUKU Ä°FADESÄ° KALDIRILDI

- AnayasanÄ±n 3'üncü maddesinde, Ä°slam hukuku, yasamanÄ±n temeli olarak gösterilirken, taslakta bu ifadeye yer verilmiyor.

TASLAKTA KÜRTLERE "ÖZERKLÄ°K" VAR

- Suriye anayasasÄ±nÄ±n birinci maddesi, ülkenin üniterliÄŸine vurgu yaparken, bu vurgu taslakta da korunuyor. Ancak taslak metin, Kürtlere 'özerklik' verilmesini içeriyor.

- Belgede, idari bölgelerin bölgesel esasa dayanarak, kendi dillerini seçme hakkÄ± da tanÄ±nÄ±yor. Bu da Kürtçe'nin özerk bölgede ArapçanÄ±n yanÄ±sÄ±ra resmi dil olmasÄ±nÄ±n önünü açÄ±yor.

BEÅžAR ESAD 7 YIL DAHA GÖREV YAPACAK

- Taslakta dikkat çeken bir diÄŸer madde ise cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görev süresinin, bir seferlik yedi yÄ±llÄ±k dönemle sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±. Bu da mevcut CumhurbaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad'Ä±n yedi yÄ±l sonra görevinden ayrÄ±lmasÄ± anlamÄ±na geliyor.

- CumhurbaÅŸkanÄ± aynÄ± zamanda genelkurmay baÅŸkanÄ± olmayÄ± sürdürse de yetkileri, oluÅŸturulacak olan "Bölgeler Meclisi" tarafÄ±ndan kÄ±sÄ±tlanacak.

- TaslaÄŸa göre, anayasa mahkemesinin baÅŸkanÄ±nÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± deÄŸil, meclis seçecek.