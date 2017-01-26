SuikastÃ§Ä± polisi FETÃ–'cÃ¼ komiser bÃ¶yle motive etmiÅŸ

Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§iye suikast dÃ¼zenleyen polis MevlÃ¼t AltÄ±ntaÅŸ'a FETÃ–'cÃ¼ komiserin "HÄ±zlÄ± silah Ã§ekiyorsun, yaparsÄ±n" diyerek motive ettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Rus elçi Karlov'u katleden FETÖ'cü hainin 'rahat silah çekmek' için örgütten kÄ±lÄ±f talep ettiÄŸi, komiser A.K.'nÄ±n da bu isteÄŸi karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± belirlendi.Rus Büyükelçi Karlov'un suikastçÄ±sÄ± Mevlüt AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n hÄ±zlÄ± silah çekmeye uygun bir kÄ±lÄ±f aradÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Mevlüt AltÄ±ntaÅŸ'a tabanca kÄ±lÄ±fÄ± getiren komiser A.K.nin, "Önemli olan senin hÄ±zlÄ± silah çekme yeteneÄŸin" diyerek motive ettiÄŸi belirlendi.

ARKASINDA BÖYLE BEKLEMÄ°Åž

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastÄ± soruÅŸturmasÄ± derinleÅŸtikçe çok kritik detaylar ortaya çÄ±kÄ±yor. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda ölü ele geçirilen FETÖ'nün suikastçÄ±sÄ± polis Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n saldÄ±rÄ± öncesindeki telefon görüÅŸme trafiÄŸi mercek altÄ±na alÄ±ndÄ±. AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n görüÅŸtüÄŸü son beÅŸ kiÅŸi içinde yer alan ve "ByLock" çu olduÄŸu gerekçesiyle ihraç edilen komiser A.K Ä°stanbul'da gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. A.K ile Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n telefon görüÅŸmelerinde ilginç detay dikkat çekti.

KOMÄ°SER MOTÄ°VE ETMÄ°Åž

Sorguda ve alÄ±nan ifadelere göre AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n suikastta kullandÄ±ÄŸÄ± silahÄ±n kÄ±lÄ±fÄ±nÄ±n hÄ±zlÄ± silah çekmesine engel oluÅŸturduÄŸunu söyleyerek sÄ±kça internetten silah kÄ±lÄ±flarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. SoruÅŸturmada silah kÄ±lÄ±fÄ± meselesinde FETÖ'cü komiser A.K ile AltÄ±ntaÅŸ arasÄ±ndaki diyalogta, A.K.'nin de AltÄ±ntaÅŸ'a "Önemli olan silah kÄ±lÄ±fÄ± deÄŸil, senin kabiliyetin" diyerek AtÄ±ntaÅŸ'Ä± motive edip destek çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ileri sürüldü. A.K.'nin ise suikastÄ± bilmediÄŸini ve suçlamalarÄ± reddettiÄŸi öÄŸrenildi. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda A.K'nin suikastla baÄŸlantÄ±sÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± için çevresi incelemeye alÄ±ndÄ±.

ORGANÄ°ZATÖR USLU'NUN SIKI TAKÄ°PÇÄ°SÄ°

Karlov'un suikaste uÄŸradÄ±ÄŸÄ± serginin gözaltÄ±na alÄ±nan organizatörü Timur Özkan'Ä±n ise twitter hesabÄ±ndan Emre Uslu baÅŸta olmak üzere birçok FETÖ'cü ile irtibat kurduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Timur Özkan twitter hesabÄ±ndan sürekli Uslu'nun mesajlarÄ±nÄ± paylaÅŸmÄ±ÅŸ. Uslu, saldÄ±rganÄ±n imam hatipli olduÄŸunu ve eÄŸer polis ise AK Parti döneminde göreve alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek hedef saptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.