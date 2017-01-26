CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun kardeÅŸi de referandum oyunu aÃ§Ä±kladÄ±

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun kardeÅŸi Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu referandumda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± video ile "evet" diyeceÄŸini aÃ§Ä±klayarak, aÄŸabeyine de "Kemal abi sen de var mÄ±sÄ±n?" diye sordu.

RÄ±dvan Dilmen referandum için sosyal medyadan bir video yayÄ±nlayarak 'evet' kampanyasÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Kampanyaya futbolcular Arda Turan ve Burak YÄ±lmaz ile ÅŸarkÄ±cÄ± Murat Boz destek vermiÅŸti. Sosyal medyada da çok konuÅŸulan kampanyaya CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun kardeÅŸi Celal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu da katÄ±ldÄ±. Celal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu abisine, "Kemal abi sen de var mÄ±sÄ±n?" diye sordu. Celal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu için tepki çeken eylemlerinin ardÄ±ndan CHP'den ihraç kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.