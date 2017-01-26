Son dakika Yunanistan darbecileri vermedi

Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci askerle ilgili bugÃ¼n karar Ã§Ä±ktÄ±. Yunanistan darbecileri vermedi, TÃ¼rkiye tutuklama kararÄ± aldÄ±.

Yunanistan'Ä±n darbeci askerleri iade etmeme kararÄ±na DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan tepki geldi. BakanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Darbeci askerleri iade etmeme kararÄ±nÄ± protesto ediyoruz. Yunanistan darbecileri koruyan bir duruma düÅŸtü" denildi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Demokratik anayasal düzenimize karÅŸÄ± 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe giriÅŸimine katÄ±lan sekiz darbeci hakkÄ±ndaki iade talebimiz Yunan yargÄ±sÄ± tarafÄ±ndan reddedilmiÅŸtir. Türkiye'de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden 248 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± ÅŸehit eden, 2 bin 193 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± da yaralayan bir darbe giriÅŸiminde aktif rol alan ve SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±na kasteden bu ÅŸahÄ±slarÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z Türk yargÄ±sÄ± önüne çÄ±kmasÄ±na engel olan bu kararÄ± protesto ediyoruz" denildi.

"DARBECÄ°LERÄ° KORUYAN, KOLLAYAN BÄ°R DURUMA DÜÅžMÜÅžTÜR"

Yunan yargÄ±sÄ±nÄ±n bu tavrÄ±nÄ±n, uluslararasÄ± hukuk normlarÄ±na ve ilkelerine aykÄ±rÄ± olduÄŸunun kaydedildiÄŸi açÄ±klamada, "Bugüne kadar, DHKP/C ve PKK baÅŸta olmak üzere Türkiye'yi hedef alan terör örgütleri mensuplarÄ±nÄ±n adalet önünde hesap vermesine engel olan Yunan makamlarÄ±nÄ±n bu kararÄ±yla, müttefik ve komÅŸu bir ülke olarak Yunanistan'Ä±n terörle ve suçla mücadelede asgari gerekleri yerine getirmekten kaçÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bir kez daha görülmüÅŸtür. Yunan yargÄ±sÄ±nÄ±n bu tavrÄ±, uluslararasÄ± hukuk normlarÄ±na ve ilkelerine aykÄ±rÄ± ÅŸekilde suçlularÄ±n cezasÄ±z kalmasÄ±na ve maÄŸdurlarÄ±n da haklarÄ±nÄ±n ihlaline yol açmaktadÄ±r. GeçmiÅŸinde darbeler yaÅŸamÄ±ÅŸ bir ülke olarak Yunanistan maalesef bu kararla darbecileri koruyan, kollayan bir ülke konumuna düÅŸmüÅŸtür" ifadeleri yer aldÄ±.

"Ä°KÄ°LÄ° MÜÅžTEREK ÇALIÅžMALARIMIZ DEÄžERLENDÄ°RMEYE TABÄ° TUTULACAKTIR"

AçÄ±klamada, suçlularÄ±n iadesine ve yargÄ±lanmasÄ±na yönelik giriÅŸimlerin devam edeceÄŸi belirtilerek, ÅŸunlar kaydedildi: "Yunan yargÄ±sÄ±nÄ±n bu kararÄ±na karÅŸÄ± tüm hukuk yollarÄ± kullanÄ±larak, suçlularÄ±n iadesine ve yargÄ±lanmasÄ±na yönelik giriÅŸimlerimiz devam edecektir. Siyasi saiklerle alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülen bu kararÄ±n ikili iliÅŸkilerimiz, terörle mücadele alanÄ±nda iÅŸbirliÄŸimiz ve diÄŸer ikili/bölgesel konulardaki müÅŸterek çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z üzerindeki etkileri de kapsamlÄ± bir deÄŸerlendirmeye tabi tutulacaktÄ±r."

TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILDI

FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'nÄ±n (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe giriÅŸimiyle ilgili soruÅŸturma yürüten Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Yunanistan'a kaçan ve bu ülkenin yüksek mahkemesince Türkiye'ye iade edilmemelerine karar verilen firari 8 subayla ilgili, tutuklama kararÄ± verilmesi amacÄ±yla nöbetçi Ä°stanbul 12. Sulh Ceza HakimliÄŸine baÅŸvurdu.Talebi deÄŸerlendiren nöbetçi hakimlik, daha önce haklarÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lan ÅŸüpheli subaylarla ilgili bu kez yokluklarÄ±nda tutuklama kararÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ±na hükmetti.Hakimlik ayrÄ±ca, ÅŸüpheli askerlerle ilgili Ä°nterpol'de kÄ±rmÄ±zÄ± bülten çÄ±karÄ±lmasÄ± için ilgili makama yazÄ± yazÄ±lmasÄ±nÄ± da karara baÄŸladÄ±.