Trump'Ä±n gÃ¼venli bÃ¶lge aÃ§Ä±klamasÄ±na DÄ±ÅŸiÅŸleri SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu'ndan jet cevap

TÃ¼rkiye'nin yÄ±llardÄ±r Suriye'de yapÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸi gÃ¼venli bÃ¶lge konusunda ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n verdiÄŸi desteÄŸe DÄ±ÅŸiÅŸleri SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu "Ã–nemli olan ne ÅŸekilde olacaÄŸÄ±" ÅŸeklinde cevap verdi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Hüseyin MüftüoÄŸlu, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n 'Suriye'de güvenli bölgeler oluÅŸturulsun' talimatÄ± vereceÄŸi iddialarÄ±yla ilgili "Önemli olan bu çalÄ±ÅŸmanÄ±n sonuçlarÄ±nÄ±n ne ÅŸekilde olacaÄŸÄ±, ne tür bir bilgi, yönlendirme çÄ±kacaÄŸÄ± bahse konu ABD kuruluÅŸlarÄ±ndan" dedi.

"EN GÜZEL ÖRNEÄžÄ° CERABLUSTUR"

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n "Suriye'de güvenli bölgeler oluÅŸturulsun" talimatÄ± vereceÄŸi iddiasÄ±na iliÅŸkin, "Önemli olan bu çalÄ±ÅŸmanÄ±n sonuçlarÄ±nÄ±n ne ÅŸekilde olacaÄŸÄ±, ne tür bir bilgi, yönlendirme çÄ±kacaÄŸÄ± bahse konu ABD kuruluÅŸlarÄ±ndan. "Güvenli bölgelerin öneminin en güzel örneÄŸi, Cerablus harekatÄ± sonrasÄ±nda güvenliÄŸini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bu bölgelere Suriyeli kardeÅŸlerimizin binlerce, on binlercesinin geri dönmesi. Biz baÅŸÄ±ndan beri zaten bunu söyleye geliyorduk. Bu çalÄ±ÅŸma neticelendiÄŸi zaman nasÄ±l bir içerikte olacaÄŸÄ±na bakÄ±p, deÄŸerlendirmeyi ona göre yapmak daha doÄŸru olur diye düÅŸünüyorum" diye konuÅŸtu.

Ä°SRAÄ°L'DE YAPILACAK TURÄ°ZM FUARI

7-8 Åžubat'ta Ä°srail'de yapÄ±lacak turizm fuarÄ±na iliÅŸkin MüftüoÄŸlu, "Bu turizm fuarÄ± vesilesiyle sayÄ±n Turizm BakanÄ±mÄ±zÄ±n ziyaret etme ihtimali mevcuttur ancak ziyaretin kesinleÅŸmesi hususunda ÅŸu aÅŸamada net bir ÅŸey söyleyemiyorum" diye konuÅŸtu.

SURÄ°YE Ä°ÇÄ°N ÇÖZÜM ARAYIÅžLARI

Suriye için çözüm arayÄ±ÅŸlarÄ±na deÄŸinen MüftüoÄŸlu, "Önümüzde Cenevre'de bir toplantÄ± var. Onun öncesinde ve sonrasÄ±nda tekrar uzmanlar düzeyinde toplantÄ±lar olabilir. Bu bir süreçtir. 600 bin sivilin ölümüne sebebiyet vermiÅŸ bir rejimin baÅŸÄ±ndaki kiÅŸinin biz Suriye'nin geleceÄŸinde yeri olmadÄ±ÄŸÄ± düÅŸüncesindeyiz ve bu görüÅŸümüzü de muhafaza ediyoruz" dedi.