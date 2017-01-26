Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 26/01/2017 19:54

ABD vatandaÅŸlarÄ±nÄ± TÃ¼rkiye ziyareti konusunda uyardÄ±

abd

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan duyuruya gÃ¶re TÃ¼rkiye'ye gidecek vatandaÅŸlar uyarÄ±ldÄ±

BakanlÄ±k web sitesinde yayÄ±mlanan uyarÄ± yazÄ±sÄ±nda, ABD vatandaÅŸlarÄ±na artan terör eylemlerine dikkat çekilerek, 'Türkiye'nin GüneydoÄŸu bölgesine gitmekten kaçÄ±nmalarÄ±nÄ± tavsiye' edildi.BakanlÄ±k ayrÄ±ca, ABD devlet görevlilerinin Ä°stanbul ve Türkiye’nin GüneydoÄŸu bölgesine yapacaklarÄ± resmi ziyaretlere kÄ±sÄ±tlamalar getirdi.ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Türkiye’deki terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n büyük etkinlikler, turistlerin yoÄŸun olduÄŸu yerler, restoranlar, gece kulüpleri, ibadethaneler ve çeÅŸitli ulaÅŸÄ±m merkezlerinde gerçekleÅŸtirildiÄŸini ve özellikle yabancÄ±larÄ±n cinayet ve adam kaçÄ±rma eylemlerinde hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirti.BakanlÄ±k vatandaÅŸlarÄ±na, kiÅŸisel güvenlik önlemlerini gözden geçirmelerini, yerel haber kaynaklarÄ±nÄ± takip etmeleri ve her an tetikte olmalarÄ±nÄ± önerdi.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

tÃ¼rkiye ve rusya

TÃ¼rkiye ve Rusya El Bab'a ortak operasyon dÃ¼zenledi

Suriyeâ€™nin El Bab bÃ¶lgesindeki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ IÅžÄ°D hedeflerine Rusya ve TÃ¼rkiye ortak hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi


Trump'Ä±n gÃ¼venli bÃ¶lge aÃ§Ä±klamasÄ±na DÄ±ÅŸiÅŸleri SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu'ndan jet cevap

TÃ¼rkiye'nin yÄ±llardÄ±r Suriye'de yapÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸi gÃ¼venli bÃ¶lge konusunda ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n verdiÄŸi desteÄŸe DÄ±ÅŸiÅŸleri SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu "Ã–nemli olan ne ÅŸekilde olacaÄŸÄ±" ÅŸeklinde cevap verdi.


Son dakika Yunanistan darbecileri vermedi

Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci askerle ilgili bugÃ¼n karar Ã§Ä±ktÄ±. Yunanistan darbecileri vermedi, TÃ¼rkiye tutuklama kararÄ± aldÄ±.