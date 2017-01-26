ABD vatandaÅŸlarÄ±nÄ± TÃ¼rkiye ziyareti konusunda uyardÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan duyuruya gÃ¶re TÃ¼rkiye'ye gidecek vatandaÅŸlar uyarÄ±ldÄ±

BakanlÄ±k web sitesinde yayÄ±mlanan uyarÄ± yazÄ±sÄ±nda, ABD vatandaÅŸlarÄ±na artan terör eylemlerine dikkat çekilerek, 'Türkiye'nin GüneydoÄŸu bölgesine gitmekten kaçÄ±nmalarÄ±nÄ± tavsiye' edildi.BakanlÄ±k ayrÄ±ca, ABD devlet görevlilerinin Ä°stanbul ve Türkiye’nin GüneydoÄŸu bölgesine yapacaklarÄ± resmi ziyaretlere kÄ±sÄ±tlamalar getirdi.ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Türkiye’deki terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n büyük etkinlikler, turistlerin yoÄŸun olduÄŸu yerler, restoranlar, gece kulüpleri, ibadethaneler ve çeÅŸitli ulaÅŸÄ±m merkezlerinde gerçekleÅŸtirildiÄŸini ve özellikle yabancÄ±larÄ±n cinayet ve adam kaçÄ±rma eylemlerinde hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirti.BakanlÄ±k vatandaÅŸlarÄ±na, kiÅŸisel güvenlik önlemlerini gözden geçirmelerini, yerel haber kaynaklarÄ±nÄ± takip etmeleri ve her an tetikte olmalarÄ±nÄ± önerdi.