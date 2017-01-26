TÃ¼rkiye ve Rusya El Bab'a ortak operasyon dÃ¼zenledi

Suriyeâ€™nin El Bab bÃ¶lgesindeki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ IÅžÄ°D hedeflerine Rusya ve TÃ¼rkiye ortak hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Rus Su-24M bombardÄ±man uçaklarÄ± ile Su-35S jetlerinin Türk SilahlÄ± Kuvvetleri’ne baÄŸlÄ± F-16 ve F-4’lerle ortak operasyon gerçekleÅŸtirdiÄŸi kaydedildi. Ortak operasyonun sonucunda 3 IÅžÄ°D komuta merkezininin imha edildiÄŸini kaydeden bakanlÄ±k, aynÄ± zamanda militanlarÄ±n da hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve öldürüldüÄŸünü aktardÄ±.Ortak operasyon sÄ±rasÄ±nda Lazkiye’deki Hmeymim hava üssünde bulunan Rus yetkililer ile Türk Hava Kuvvetleri komuta merkezinin IÅžÄ°D hedeflerinin koordinatlarÄ± konusunda iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, toplamda aralarÄ±nda silah depolarÄ± ile yakÄ±t malzemelerinin de bulunduÄŸu 58 hedefin imha edildiÄŸi belirtildi.