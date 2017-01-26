Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 26/01/2017 20:24

TÃ¼rkiye ve Rusya El Bab'a ortak operasyon dÃ¼zenledi

tÃ¼rkiye ve rusya

Suriyeâ€™nin El Bab bÃ¶lgesindeki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ IÅžÄ°D hedeflerine Rusya ve TÃ¼rkiye ortak hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Rus Su-24M bombardÄ±man uçaklarÄ± ile Su-35S jetlerinin Türk SilahlÄ± Kuvvetleri’ne baÄŸlÄ± F-16 ve F-4’lerle ortak operasyon gerçekleÅŸtirdiÄŸi kaydedildi. Ortak operasyonun sonucunda 3 IÅžÄ°D komuta merkezininin imha edildiÄŸini kaydeden bakanlÄ±k, aynÄ± zamanda militanlarÄ±n da hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve öldürüldüÄŸünü aktardÄ±.Ortak operasyon sÄ±rasÄ±nda Lazkiye’deki Hmeymim hava üssünde bulunan  Rus yetkililer ile Türk Hava Kuvvetleri komuta merkezinin IÅžÄ°D hedeflerinin koordinatlarÄ± konusunda iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, toplamda aralarÄ±nda silah depolarÄ± ile yakÄ±t malzemelerinin de bulunduÄŸu 58 hedefin imha edildiÄŸi belirtildi.

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ABD vatandaÅŸlarÄ±nÄ± TÃ¼rkiye ziyareti konusunda uyardÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan duyuruya gÃ¶re TÃ¼rkiye'ye gidecek vatandaÅŸlar uyarÄ±ldÄ±


Trump'Ä±n gÃ¼venli bÃ¶lge aÃ§Ä±klamasÄ±na DÄ±ÅŸiÅŸleri SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu'ndan jet cevap

TÃ¼rkiye'nin yÄ±llardÄ±r Suriye'de yapÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸi gÃ¼venli bÃ¶lge konusunda ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n verdiÄŸi desteÄŸe DÄ±ÅŸiÅŸleri SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu "Ã–nemli olan ne ÅŸekilde olacaÄŸÄ±" ÅŸeklinde cevap verdi.


Son dakika Yunanistan darbecileri vermedi

Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci askerle ilgili bugÃ¼n karar Ã§Ä±ktÄ±. Yunanistan darbecileri vermedi, TÃ¼rkiye tutuklama kararÄ± aldÄ±.