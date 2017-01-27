Reina saldÄ±rganÄ± saldÄ±rÄ± emrini Konya'da almÄ±ÅŸ iÅŸte o ifadeleri

39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n polise verdiÄŸi ifadede saldÄ±rÄ±nÄ±n detaylarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Polisin her sorusuna cevap veren teröristin resmi ifadesi öncesindeki sohbet niteliÄŸindeki mülakatÄ±nda önemli bilgiler verdiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Ä°ÅŸte Sabah'tan Nazif Karaman'Ä±n haberine göre, DEAÅž'lÄ± katilin Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'nde sorgucu deneyimli polislerle yaptÄ±ÄŸÄ± mülakatta kullandÄ±ÄŸÄ± bazÄ± ifadeler:

''ÖZBEKÄ°STAN Ä°SLAMÄ° HAREKETÄ°'NDEYDÄ°M''

''Özbekistan Ä°slam Hareketi içinde bulunuyordum. Bu hareket adÄ±na kamuoyunda propaganda yapmakla görevliydim. Örgütün propaganda videolarÄ±nÄ± YouTube'a yüklüyordum. SilahlÄ± eÄŸitimi bu grup içinde aldÄ±m.

KONYA'DA SALDIRI TALÄ°MATINI ALDIM

Daha sonra bu grupla fikir ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±na düÅŸtüm. Afganistan'a, oradan Pakistan'a ve son olarak ise Ä°ran'a geçtim. DEAÅž ile Ä°ran'da tanÄ±ÅŸtÄ±m. Ä°ran üzerinden AÄŸrÄ± güzergahÄ±nÄ± kullanarak illegal yollardan Türkiye geçtim. EÅŸim ve iki çocuÄŸum yanÄ±mdaydÄ±. Konya'ya geldim ve saldÄ±rÄ± talimatÄ±nÄ± buradayken Rakka'daki DEAÅž emirinden aldÄ±m.

BOMBALI SALDIRI PLANLADIK

Talimat, Telegram üzerinden ses dosyasÄ± olarak ulaÅŸtÄ±. BombalÄ± saldÄ±rÄ± planladÄ±k ama sÄ±kÄ± güvenlik tedbirleri sebebiyle bunu baÅŸaramadÄ±k. Olayda kullandÄ±ÄŸÄ±m KalaÅŸnikof'u ve ÅŸarjörleri bir arkadaÅŸÄ±m Zeytinburnu'ndaki hücre evine getirdi ve olaydan kÄ±sa süre önce bana teslim etti. 16 AralÄ±k günü Ä°stanbul'a gelmiÅŸ ve 29 AralÄ±k'a kadar KayaÅŸehir'de Ä°lyas'Ä±n evinde kalmÄ±ÅŸtÄ±m. Bu tarihte KayaÅŸehir'deki evden ayrÄ±ldÄ±m

SURÄ°YE'YE GÖNDERDÄ°M

Taksim'de çektiÄŸim ve keÅŸif niteliÄŸinde olan görüntüleri Suriye'deki DEAÅž emirine gönderdim. Ama kalabalÄ±k ve güvenlik fazla olduÄŸu için saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtiremedim. Reina'ya saldÄ±rÄ±yÄ± yaptÄ±m.

ÇEMBER DARALDI KÖÅžEYE SIKIÅžTIM

Reina'dakileri kafir olduklarÄ± için öldürdüm. MüslümanlarÄ±n yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamayacaÄŸÄ±na inanÄ±yordum. SaldÄ±rÄ±dan sonra oÄŸlumu alÄ±p kaçmayÄ± planlÄ±yordum. Fakat oÄŸlumla buluÅŸamadÄ±m. Zeytinburnu, Sefaköy ve Esenyurt'taki evlerde saklandÄ±m. OÄŸlumla buluÅŸabilseydim Suriye'ye Ä°zmir ve Hatay üzerinden kaçmayÄ± planlÄ±yordum. Polis çevremdeki çemberi iyice daraltÄ±nca köÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±m. Zeytinburnu'ndan ve Sefaköy'de saklandÄ±ÄŸÄ±m yerlerden kaçmak zorunda kaldÄ±m. Esenyurt'a geldim ve evdeki kadÄ±nlardan biri ile dini nikâh yaptÄ±m. Kaçarken eÅŸim ve kÄ±zÄ±mÄ± yanÄ±mda götürmeyi düÅŸünmüyordum, oÄŸlumu götürmek istiyordum.''