DAEÅž'Ä±n iki TÃ¼rk askerini yaktÄ±ÄŸÄ± videoda konuÅŸan terÃ¶rist TÃ¼rkiye'de hapis yatmÄ±ÅŸ

Suriye'de biri asker 2 TÃ¼rk'Ã¼ kaÃ§Ä±ran Hasan AydÄ±n'Ä±n El Kaide davasÄ±ndan TÃ¼rkiye'de 8 ay hapis yattÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Suriye'de biri asker 2 Türk'ü kaçÄ±ran ve terör örgütü DEAÅž'Ä±n Türklerden oluÅŸturduÄŸu 'YaÅŸar Grubu'ndaki 'infaz timi'nde yer alan, örgütün propaganda filmindeki Hasan AydÄ±n'la ilgili yeni bilgiler ortaya çÄ±ktÄ±. Ekim 2015'teki Ankara GarÄ± katliamÄ±nÄ±n dava dosyasÄ±na giren yeni belgelerle, Hasan AydÄ±n'Ä±n 2012'de Adana 9. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde açÄ±lan 8 sanÄ±klÄ± El Kaide davasÄ±nda örgütün sÄ±nÄ±r sorumlusu Ä°lhami BalÄ±'yla beraber yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±. 2015'te sonuçlanan davada AydÄ±n 6 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± aldÄ±. DavanÄ±n gerekçeli kararÄ±nda AydÄ±n'Ä±n Adana'da iÅŸlettiÄŸi telefon bayiliÄŸinde örgütsel amaçlarda kullanÄ±lmak üzere baÅŸkalarÄ±nÄ±n kimlik bilgileriyle telefon hatlarÄ± çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± bilgisi yer alÄ±yor.

8 AY HAPÄ°S YATTI

Bu bilgilere göre AydÄ±n'Ä±n örgütsel amaçlarda kullanÄ±lmak üzere baÅŸkalarÄ± adÄ±na telefon hatlarÄ± çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± yönünde 2011 yÄ±lÄ±nda emniyete e-posta ile ihbar yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar sonucunda AydÄ±n'Ä±n iÅŸyerinde bir hardisk ele geçirdi. Hardiskte 750 kiÅŸiye ait kimlik fotokopileri çÄ±ktÄ±. AydÄ±n'Ä±n bu bilgilerle örgütün elemanlarÄ±na sahte telefon hattÄ± temin ettiÄŸi belirtildi. 2 Nisan 2012'de tutuklanan AydÄ±n, sekiz aylÄ±k tutukluluÄŸunun ardÄ±ndan 3 AralÄ±k 2012'de tahliye edildi.

EL KAÄ°DECÄ°YLE PÄ°KNÄ°K

Gerekçeli kararda yer alan bilgilerden biri de AydÄ±n'Ä±n El Kaide örgütünün Suriye sorumlularÄ±ndan Marouf Ossi'yle, 15 Ekim 2011'de Adana'da yaptÄ±ÄŸÄ± piknik oldu. Kararda yer alan bilgilere göre AydÄ±n 14 Ekim 2011'de, Adana'nÄ±n IrmakbaÅŸÄ± köyü civarÄ±nda Ossi'yle piknik yapmÄ±ÅŸ.