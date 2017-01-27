Yunanistan'a kaÃ§an 5 darbeci asker iÃ§in ikinci iade dosyasÄ± hazÄ±rlandÄ±

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Yunanistan'a kaÃ§an ve TÃ¼rkiye'de haklarÄ±nda tutuklama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan 5 darbeci askere iliÅŸkin ikinci iade talebi dosyasÄ±nÄ± gÃ¶nderdi.

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere iliÅŸkin ikinci iade talebi dosyasÄ±nÄ± Yunanistan'a gönderdi. AlÄ±nan bilgiye göre, BakanlÄ±k 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker için iade dosyasÄ± hazÄ±rladÄ±. HazÄ±rlanan ikinci iade dosyasÄ± Yunanistan'a gönderildi.

ATÄ°NA 8 DARBECÄ°YÄ° VERMEMÄ°ÅžTÄ°

Söz konusu 8 asker, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçmÄ±ÅŸtÄ±. Türkiye, Yunanistan'dan askerlerin iade edilmesini talep etmiÅŸti. Askerlerin durumlarÄ± yerel mahkemece ele alÄ±nmÄ±ÅŸ, üç askerin Türkiye'ye iadesi kabul edilmiÅŸ, beÅŸ askerin iadesi ise reddedilmiÅŸti.Yunan Temyiz Mahkemeleri BaÅŸsavcÄ±sÄ± Antonis Liogas, iade talebi reddedilen askerlerle ilgili Yüksek Mahkemeye itirazda bulunmuÅŸ, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiÄŸi üç darbeci asker de temyiz baÅŸvurusu yapmÄ±ÅŸtÄ±. Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos) ise FETÖ'nün darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar vermiÅŸti.