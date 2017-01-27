Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 27/01/2017 11:50

DAEÅž'in 3 bombacÄ± kardeÅŸi yakalandÄ±


DAEÅž'e yÃ¶nelik sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len operasyonlar kapsamÄ±nda, bomba yakan 3 kardeÅŸ Sakarya'da yakalanarak, emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edildi.

Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n terör örgütü DEAÅž'a yönelik yürüttüÄŸü soruÅŸturma kapsamÄ±nda önceki günlerde operasyon düzenlenirken, elde edilen bilgilerle yeni operasyonlar düzenlendi. Sakarya Emniyet MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± ekipler, DEAÅž'Ä±n bomba imalatçÄ±larÄ± olduÄŸu belirlenen Irak uyruklu 3 kardeÅŸin Türkiye'ye giriÅŸ yaparak Samsun'a geldiklerini tespit etti. Polis, Samsun'da bir eve düzenlediÄŸi operasyonla S.A.S.A.T, M.A.S.A.T ve M.A.S.A.T. isimli 3 kardeÅŸi gözaltÄ±na aldÄ±. 3 kardeÅŸ getirildikleri Sakarya Emniyet MüdürlüÄŸü'nde sorguya alÄ±ndÄ±. 3 kardeÅŸin Musul'da kurduklarÄ± fabrikada canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±larÄ±nda kullanÄ±lmak üzere bomba ürettikleri ve örgüt faaliyetlerini yürütmek için Samsun'a gönderildikleri belirlendi. YapÄ±lan operasyonla DEAÅž'Ä±n gerçekleÅŸtirmeyi planladÄ±ÄŸÄ± birçok canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n önüne geçildiÄŸi belirtilirken, 3 kiÅŸi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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