Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 27/01/2017 13:12

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu AnlaÅŸmalarÄ±n iptali iÃ§in adÄ±m atacaÄŸÄ±z


DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu Yunanistan'Ä±n 8 darbeci askeri TÃ¼rkiye'ye vermemesi Ã¼zerine ikili geri kabul anlaÅŸmasÄ±nÄ±n iptal edileceÄŸini sÃ¶yledi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Yunanistan'a kaçan sekiz askerin iade edilmemesi yönündeki kararÄ±n ardÄ±ndan Yunanistan ile Türkiye arasÄ±ndaki ikili geri kabul anlaÅŸmasÄ±nÄ±n iptali dahil gerekli adÄ±mlarÄ±n atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

"Ä°KÄ°LÄ° GERÄ° KABUL ANLAÅžMASI Ä°PTAL EDÄ°LÄ°YOR"

Yunanistan Yüksek Mahkemesi dün darbe giriÅŸiminin hemen ardÄ±ndan helikopterle Yunanistan'a kaçan ve Türkiye'nin iadesini talep ettiÄŸi sekiz askeri iade etmeme yönünde karar almÄ±ÅŸ, karar Ankara'nÄ±n tepkisine neden olmuÅŸtu. Türkiye'nin olasÄ± tepkisine iliÅŸkin Antalya'da gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan ÇavuÅŸoÄŸlu, TRT Haber'in Twitter hesabÄ±nda yer alan ifadelere göre "Yunanistan ile aramÄ±zdaki ikili geri kabul anlaÅŸmasÄ±nÄ±n iptali dahil gerekli adÄ±mlarÄ± atacaÄŸÄ±z" dedi. Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± dün 8 asker hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± çÄ±karmÄ±ÅŸ ve haber kanallarÄ± Türkiye'nin bugün sekiz askerin ikinci defa iadesini talep ettiÄŸini duyurmuÅŸtu.

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Yunanistan'a kaÃ§an 5 darbeci asker iÃ§in ikinci iade dosyasÄ± hazÄ±rlandÄ±

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Yunanistan'a kaÃ§an ve TÃ¼rkiye'de haklarÄ±nda tutuklama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan 5 darbeci askere iliÅŸkin ikinci iade talebi dosyasÄ±nÄ± gÃ¶nderdi.


DAEÅž'Ä±n iki TÃ¼rk askerini yaktÄ±ÄŸÄ± videoda konuÅŸan terÃ¶rist TÃ¼rkiye'de hapis yatmÄ±ÅŸ

Suriye'de biri asker 2 TÃ¼rk'Ã¼ kaÃ§Ä±ran Hasan AydÄ±n'Ä±n El Kaide davasÄ±ndan TÃ¼rkiye'de 8 ay hapis yattÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.


DAEÅž'in 3 bombacÄ± kardeÅŸi yakalandÄ±

DAEÅž'e yÃ¶nelik sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len operasyonlar kapsamÄ±nda, bomba yakan 3 kardeÅŸ Sakarya'da yakalanarak, emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edildi.