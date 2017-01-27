Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu AnlaÅŸmalarÄ±n iptali iÃ§in adÄ±m atacaÄŸÄ±z

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu Yunanistan'Ä±n 8 darbeci askeri TÃ¼rkiye'ye vermemesi Ã¼zerine ikili geri kabul anlaÅŸmasÄ±nÄ±n iptal edileceÄŸini sÃ¶yledi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Yunanistan'a kaçan sekiz askerin iade edilmemesi yönündeki kararÄ±n ardÄ±ndan Yunanistan ile Türkiye arasÄ±ndaki ikili geri kabul anlaÅŸmasÄ±nÄ±n iptali dahil gerekli adÄ±mlarÄ±n atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

"Ä°KÄ°LÄ° GERÄ° KABUL ANLAÅžMASI Ä°PTAL EDÄ°LÄ°YOR"

Yunanistan Yüksek Mahkemesi dün darbe giriÅŸiminin hemen ardÄ±ndan helikopterle Yunanistan'a kaçan ve Türkiye'nin iadesini talep ettiÄŸi sekiz askeri iade etmeme yönünde karar almÄ±ÅŸ, karar Ankara'nÄ±n tepkisine neden olmuÅŸtu. Türkiye'nin olasÄ± tepkisine iliÅŸkin Antalya'da gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan ÇavuÅŸoÄŸlu, TRT Haber'in Twitter hesabÄ±nda yer alan ifadelere göre "Yunanistan ile aramÄ±zdaki ikili geri kabul anlaÅŸmasÄ±nÄ±n iptali dahil gerekli adÄ±mlarÄ± atacaÄŸÄ±z" dedi. Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± dün 8 asker hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± çÄ±karmÄ±ÅŸ ve haber kanallarÄ± Türkiye'nin bugün sekiz askerin ikinci defa iadesini talep ettiÄŸini duyurmuÅŸtu.