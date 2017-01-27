Ben hakimim bana dokunmayÄ±n dedi polislerin verdiÄŸi cevap ÅŸok etti

Yalova'da dÃ¼zenlenen FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Åžike ve Odatv davasÄ±nÄ±n eski hakimi olan Mehmet Ekinci'nin, "Bana dokunmayÄ±n, ben hakimim" demesine karÅŸÄ±lÄ±k, polislerin "O eskidendi" demesi hakimi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

FETÖ'ye yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda düzenlenen operasyonlarda aranan, Åžike ve Odatv davasÄ±nÄ±n eski hakimi Mehmet Ekinci, yakalandÄ±. Ekinci'nin yakanlandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada polisleri hakim olduÄŸu için kendisine dokunmamalarÄ± konusunda uyardÄ±ÄŸÄ± ancak polislerin O eskidendi Åžimdi terör soruÅŸturmasÄ±ndan ÅŸüphelisiniz diyerek eski hakimi derdest ettiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.

YALOVA'DAKÄ° KAYINPEDERÄ°NÄ°N EVÄ°NDE YAKALANDI

'Futbolda ÅŸike' ve 'Odatv' davalarÄ±nÄ±n aranan hakimi Mehmet Ekinci'nin Yalova'da kayÄ±npederinin evinde yakalandÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.Yalova Emniyet MüdürlüÄŸü'nün oluÅŸturduÄŸu özel ekip, FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda aranan Mehmet Ekinci'nin, Yalova'daki lüks bir sitede oturan kayÄ±npederinin evine geldiÄŸini saptadÄ±. Buraya yapÄ±lan operasyonda yakalanan Ekinci, Yalova Emniyet MüdürlüÄŸü'ne getirildi. Burada iÅŸlemlerin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Mehmet Ekinci, Ä°stanbul BakÄ±rköy Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na gönderildi.Ä°stanbul merkezli soruÅŸturma çerçevesinde söz konusu adrese düzenlenen operasyonda Ekinci gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

"BEN HAKÄ°MÄ°M, BANA DOKUNMAYIN"

Ekinci'nin, polisleri karÅŸÄ±sÄ±nda görünce, "Ben hakimim, bana dokunamazsÄ±nÄ±z. AvukatÄ±mÄ± istiyorum." dediÄŸi, polislerin ise "O eskidendi. Åžimdi terör örgütü soruÅŸturmasÄ±ndan ÅŸüphelisiniz." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdiÄŸi öÄŸrenildi.

EVÄ°NDEKÄ° BÄ°LGÄ°SAYARA VE BELGELERE EL KONULDU

Ä°letiÅŸimini kendi üzerine kayÄ±tlÄ± olmayan telefonlarla saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ileri sürülen Ekinci'nin, evinde yapÄ±lan aramada kullandÄ±ÄŸÄ± bilgisayar ve bazÄ± belgelere el konuldu.Olayla ilgili soruÅŸturmanÄ±n geniÅŸletileceÄŸi, ilave gözaltÄ±larÄ±n olabileceÄŸi belirtildiEkinci, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ä°stanbul'a gönderildi.

"KILIK DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°ÄžÄ°NÄ° TESPÄ°T ETTÄ°K"

Mehmet Ekinci hakkÄ±nda iki ayrÄ± davadan, BakÄ±rköy 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce 'silahlÄ± terör örgütü üyesi olmak', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldÄ±rmaya veya görevini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbüs' suçlarÄ±ndan yakalama kararÄ± bulunuyordu. TanÄ±nmamak için bÄ±yÄ±k bÄ±rakan ve sürekli kÄ±lÄ±k deÄŸiÅŸtiren hakim Mehmet Ekinci'nin yakalanmasÄ±yla ilgili Yalova Emniyet MüdürlüÄŸü'nün yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Aranan Mehmet Ekinci'nin yakalanmasÄ± için özel ekip oluÅŸturduk. Kendisinin tanÄ±nmamak için sürekli kÄ±lÄ±k deÄŸiÅŸtirdiÄŸini tespit ettik" denildi.