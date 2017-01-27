8 darbeci askeri iade etmeyen Yunanistan'dan TÃ¼rkiye'nin tepkisine jet yanÄ±t

15 Temmuz gecesi Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci askeri TÃ¼rkiye'nin istemesine raÄŸmen iade etmeyen Yunanistan'Ä±n BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras, "Yunanistan hÃ¼kÃ¼meti darbe giriÅŸimini ilk andan beri kÄ±namÄ±ÅŸ ve darbecilerin Ã¼lkede hoÅŸ karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸtir" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

15 Temmuz gecesi darbenin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±ndan sonra bir askeri helikopterle Yunansitan'a kaçan 8 darbeci hakkÄ±nda Yunaistan yargÄ±sÄ± dün nihai kararÄ±nÄ± vermiÅŸ ve Türkiye'ye iade edilmeyeceklerini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Bugün de Yunanistan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan bir açÄ±klama geldi. BaÅŸbakan Çipras adÄ±na yapÄ±lan açÄ±klamada "Yunanistan'da yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zdÄ±r ve kararlarÄ±na saygÄ± gösterilir. YargÄ± kararlarÄ± baÄŸlayÄ±cÄ±dÄ±r. Yunanistan hükümeti darbe giriÅŸimini ilk andan beri kÄ±namÄ±ÅŸ ve darbecilerin ülkede hoÅŸ karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸtir" denildi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Yunan yargÄ±sÄ±nÄ±n kararÄ± sonrasÄ± bugün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Yunanistan'la Türkiye arasÄ±ndaki mülteci geri kabul anlaÅŸmasÄ±nÄ±n iptal edilebileceÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.