Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 27/01/2017 21:51

Galatasaray'Ä±n eski futbolcusu Hakan Ãœnsal referandum oyunu aÃ§Ä±kladÄ±


Hakan Ãœnsal, referandumda baÅŸkanlÄ±ÄŸa destek vereceÄŸini Ã§ektiÄŸi video ile aÃ§Ä±kladÄ±.

Galatasaray'Ä±n emektar oyunusu Hakan Ünsal, sosyal medya hesabÄ±ndan yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± video ile baÅŸkanlÄ±k sistemine destek verdi.Twitter hesabÄ± üzerinden bir video yayÄ±mlayan Hakan Ünsal, baÅŸkanlÄ±k sistemi için 'evet' dedi. Ünsal, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Yeni ve büyük Türkiye'nin kuruluÅŸuna ÅŸahitlik ettiÄŸimiz bu günlerde en çok ihtiyaç duyulan bu deÄŸiÅŸiklikler için ben de 'varÄ±m' diyorum.

"ALPAY ÖZALAN HOCAM SEN DE VAR MISIN?"

Büyük devlet olmak için 'evet' diyorum. Büyük millet olmak için 'evet' diyorum. Ama en önemlisi devlet ve millet olarak hak ettiÄŸimiz güzel ÅŸeyler için 'evet' diyorum. Sevgili Alpay Özalan hocam sen de var mÄ±sÄ±n?" ifadelerine yer verdi.

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8 darbeci askeri iade etmeyen Yunanistan'dan TÃ¼rkiye'nin tepkisine jet yanÄ±t

15 Temmuz gecesi Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci askeri TÃ¼rkiye'nin istemesine raÄŸmen iade etmeyen Yunanistan'Ä±n BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras, "Yunanistan hÃ¼kÃ¼meti darbe giriÅŸimini ilk andan beri kÄ±namÄ±ÅŸ ve darbecilerin Ã¼lkede hoÅŸ karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸtir" ÅŸeklinde konuÅŸtu.


Ben hakimim bana dokunmayÄ±n dedi polislerin verdiÄŸi cevap ÅŸok etti

Yalova'da dÃ¼zenlenen FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Åžike ve Odatv davasÄ±nÄ±n eski hakimi olan Mehmet Ekinci'nin, "Bana dokunmayÄ±n, ben hakimim" demesine karÅŸÄ±lÄ±k, polislerin "O eskidendi" demesi hakimi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.


Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu AnlaÅŸmalarÄ±n iptali iÃ§in adÄ±m atacaÄŸÄ±z

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu Yunanistan'Ä±n 8 darbeci askeri TÃ¼rkiye'ye vermemesi Ã¼zerine ikili geri kabul anlaÅŸmasÄ±nÄ±n iptal edileceÄŸini sÃ¶yledi.