Galatasaray'Ä±n eski futbolcusu Hakan Ãœnsal referandum oyunu aÃ§Ä±kladÄ±

Hakan Ãœnsal, referandumda baÅŸkanlÄ±ÄŸa destek vereceÄŸini Ã§ektiÄŸi video ile aÃ§Ä±kladÄ±.

Galatasaray'Ä±n emektar oyunusu Hakan Ünsal, sosyal medya hesabÄ±ndan yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± video ile baÅŸkanlÄ±k sistemine destek verdi.Twitter hesabÄ± üzerinden bir video yayÄ±mlayan Hakan Ünsal, baÅŸkanlÄ±k sistemi için 'evet' dedi. Ünsal, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Yeni ve büyük Türkiye'nin kuruluÅŸuna ÅŸahitlik ettiÄŸimiz bu günlerde en çok ihtiyaç duyulan bu deÄŸiÅŸiklikler için ben de 'varÄ±m' diyorum.

"ALPAY ÖZALAN HOCAM SEN DE VAR MISIN?"

Büyük devlet olmak için 'evet' diyorum. Büyük millet olmak için 'evet' diyorum. Ama en önemlisi devlet ve millet olarak hak ettiÄŸimiz güzel ÅŸeyler için 'evet' diyorum. Sevgili Alpay Özalan hocam sen de var mÄ±sÄ±n?" ifadelerine yer verdi.