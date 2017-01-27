Fitch'in TÃ¼rkiye deÄŸerlendirmesi ne oldu

Yalova'da dÃ¼zenlenen FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Åžike ve Odatv davasÄ±nÄ±n eski hakimi olan Mehmet Ekinci'nin, "Bana dokunmayÄ±n, ben hakimim" demesine karÅŸÄ±lÄ±k, polislerin "O eskidendi" demesi hakimi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.