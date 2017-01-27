Fitch'in TÃ¼rkiye deÄŸerlendirmesi ne oldu

Bu hafta yapÄ±lan Merkez BankasÄ±nÄ±n Para PolitikasÄ± Kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zler Fitch'in TÃ¼rkiye deÄŸerlendirmesine Ã§evrilmiÅŸti. Fitch kararÄ±nÄ± bu gece yarÄ±sÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings merakla beklenen Türkiye deÄŸerlendirmesini yayÄ±nladÄ±. Fitch Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu yatÄ±rÄ±m yapÄ±labilir seviyenin bir basamak altÄ±na indirdi. Not görünümünü duraÄŸanda bÄ±raktÄ±.Fitch böylelikle not görünümünü negatiften duraÄŸana revize etmiÅŸ oldu. 'BBB-' kredi notunu ise BB+'ya indirdi.