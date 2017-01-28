39 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren Reina katliamcÄ±sÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili detaylarÄ± anlattÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren ve ardÄ±ndan taksiye binerek kaÃ§an saldÄ±rgan katliam talimatÄ±nÄ± Ebu Cihad'dan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek"Ã–ldÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ sandÄ±m, emekleyerek kaÃ§tÄ±m" dedi.

Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince yakalanan Reina katliamcÄ±sÄ± Abdulkadir Masharipov'un sorgusu sürüyor. Pakistan'nÄ±n Bader ÅŸehrinde 2 kiÅŸiyle askeri bir aracÄ±n altÄ±na patlayÄ±cÄ± yerleÅŸtirip uzaktan kumandayla patlattÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen terörist, Türkiye'ye 2016 yÄ±lÄ± baÅŸÄ±nda yasadÄ±ÅŸÄ± yolla gelmiÅŸ.

''DEAÅž EMÄ°RÄ°NDEN KASIM 2016'DA 'KONYA'YA GÄ°T' TALÄ°MATI ALDIM''

Ailesiyle gelen terörist, katliama giden süreci ÅŸöyle anlattÄ±:"Ailemle 4 ay Zeytinburnu'nda kaldÄ±m. Sonra KayaÅŸehir'de bir ev kiralayÄ±p taÅŸÄ±ndÄ±k. Suriye'deki DEAÅž emirinden 2016'nÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda 'Konya'ya git' talimatÄ± aldÄ±m. Ailemle Konya'ya taÅŸÄ±ndÄ±m. Konya'da 1 ay kaldÄ±ktan sonra otobüsle Ä°stanbul'a geldim. KayaÅŸehir'deki eve yerleÅŸtim."

CANLI BOMBA EMRÄ°

Konya-Ä°stanbul arasÄ±nda mekik dokuyan Masharipov, örgütle haberleÅŸmesini cep telefonundaki haberleÅŸme programÄ± Telegram üzerinden yapmÄ±ÅŸ. Telegram'dan eylem talimatÄ±nÄ± Suriye'deki DEAÅž emirinden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden terörist, "DEAÅž'Ä±n Suriye'deki emiri beni arayÄ±p 'CanlÄ± bomba eylemi yapacak etrafÄ±ndan birileri var mÄ±?' diye sordu. Ben 'AraÅŸtÄ±rayÄ±m' deyince, 'Sen yapabilir misin?' dedi" diye konuÅŸtu.

''BANA TAÅžINABÄ°LÄ°R BELLEK Ä°LE 700 TL VERDÄ°''

Bu talimat üzerine eylemi kabul eden Masharipov, detaylarÄ± ÅŸöyle anlattÄ±: "Eylem sürecine 26 AralÄ±k'ta baÅŸladÄ±m. O gece tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±m biri Telegram'dan 'Eylemi kabul eden sen misin?' dedi. Ben 'Evet' deyince, 'AÅŸaÄŸÄ± in, otobüs duraÄŸÄ±na gel' dedi. DuraÄŸa gittim. Rusça konuÅŸan Kafkas kökenli biri yanÄ±ma geldi. Bana taÅŸÄ±nabilir bellek ile 700 TL verdi. 'Kendine yeni bir ev tut' dedi. Eve gidip USB'yi açtÄ±ÄŸÄ±mda, Rusça, eyleme dönük bir ses kaydÄ± vardÄ±. Ebu Cihad olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m biri bana Telegram'dan USB'deki sesin kendisine ait olduÄŸunu söyleyen bir mesaj attÄ±. 27 AralÄ±k'ta Taksim MeydanÄ±'na yanÄ±mda bulunan biriyle keÅŸfe çÄ±ktÄ±m. Kamerayla etrafÄ± görüntüledim. Sonra BaÅŸakÅŸehir'de kiraladÄ±ÄŸÄ±m eve gittim. EÅŸimi ve çocuklarÄ±mÄ± bu eve götürdüm."

ÖRGÜTÜN KADISI 'EBU CÄ°HAD'

Masharipov'un katliamla ilgili ses kaydÄ± olduÄŸunu belirttiÄŸi Ebu Cihad, saldÄ±rÄ±dan sonra operasyonla yakalandÄ±. Örgütün 'kadÄ±'sÄ± olduÄŸu tespit edilen Ebu Cihad tutuklandÄ±. Masharipov, ifadesinde, Reina'da kullandÄ±ÄŸÄ± otomatik silahÄ± saldÄ±rÄ±dan 2 gün önce bir teröristin kendisine verdiÄŸini kaydetti. Ä°ddiasÄ±na göre, bu terörist de Kafkas kökenliydi ve Rusça konuÅŸuyordu.

''29 ARALIK'YA TELEGRAM'DAN MESAJ GELDÄ°; 'KAPIYA BÄ°RÄ° GELÄ°RSE AÇ' YAZIYORDU''

SilahÄ± getiren teröristin kendisine yeni bir cep telefonu verdiÄŸini dile getiren Masharipov, "29 AralÄ±k'ta Telegram'dan gelen mesajda 'KapÄ±ya biri gelirse aç' yazÄ±yordu. Gece saatlerinde, Rusça konuÅŸan, Kafkas kökenli, bere takmÄ±ÅŸ, 1.80 cm boyunda birisi geldi. Elinde çanta vardÄ±, beraberinde getirdiÄŸi AK-47'yi (KalaÅŸnikof), dolu 6 ÅŸarjör ve silindir ÅŸeklinde 3 koyu renkli bombayÄ± verdi.

''Ä°STERSEN BOMBALARLA KENDÄ°NÄ° PATLATABÄ°LÄ°RSÄ°N DEDÄ°''

Bana Taksim hakkÄ±nda ne düÅŸündüÄŸümü sordu. Ben de 'YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi yabancÄ±lar kutlama yapÄ±yor, onlarÄ± tarayacaÄŸÄ±m' dedim. Gelen kiÅŸi, 'Ä°stersen bombalarla kendini patlatabilirsin' dedi. Cep telefonumu aldÄ±, bana yeni bir telefon verdi ve gitti" diye konuÅŸtu.

TAKSÄ°YLE REINA'DA KEÅžÄ°F

EÅŸine eylem yapacaÄŸÄ±nÄ± ve örgüt üyelerinin onu Suriye'ye götüreceÄŸini söylediÄŸini ifade eden Masharipov, saldÄ±rÄ± planladÄ±ÄŸÄ± Taksim'e de keÅŸif için gitmiÅŸ.

TAKSÄ°M'E SÄ°LAHLA GELMENÄ°N ZOR OLACAÄžINI DÜÅžÜNMÜÅž

HavanÄ±n yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± olmasÄ± nedeniyle Taksim'e silahla gelmenin zor olacaÄŸÄ±nÄ± ve fazla kalabalÄ±k olmayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸü için durumu Suriye'deki DEAÅž emirine bildirdiÄŸini söyleyen Masharipov, yeni eylem yeri talimatÄ±nÄ± da ÅŸöyle aktardÄ±:

''EBU CÄ°HAD BANA REÄ°NA'DA DANS EDENLERÄ°N GÖRÜNTÜSÜNÜ GÖNDERDÄ°''

"Telegram'dan Taksim eyleminin iyi olmayacaÄŸÄ±nÄ± Suriye'deki emire ilettim. Daha sonra Ebu Cihad'dan bir mesaj geldi. 'Bu saatte orada kimse olmaz, Reina diye bir diskotek var, oraya eylem yapabilirsin' demesi üzerine yeniden Zeytinburnu'na döndüm. Taksiye binip silahsÄ±z olarak keÅŸif yapmak için Reina'ya gittim. DÄ±ÅŸarÄ±dan gözetledim, içeri girmedim. Ebu Cihad'dan içeriyle ilgili görüntü istedim. Bana dans edenlerin görüntüsünü gönderdi. Tekrar taksiye binip Zeytinburnu'na döndüm."

"Ä°ÇERÄ° GÄ°RMEK Ä°ÇÄ°N POLÄ°SÄ° VURDUM"

SaldÄ±rÄ± için Ortaköy'e gitmeden önce Zeytinburnu'nda Özbek asÄ±llÄ± bir kiÅŸiden bir sÄ±rt çantasÄ±, bir de el çantasÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Masharipov, 39 kiÅŸiyi katlettiÄŸi anlarÄ± da anlattÄ±: "SÄ±rt çantasÄ±nda ÅŸarjörler vardÄ±. El çantasÄ±na da silahÄ± koydum. BombalarÄ± cebime koyarak eylem için yola çÄ±ktÄ±m. Taksiyle Reina'ya gittim. Reina'ya yürürken cep telefonumu kÄ±rÄ±p attÄ±m. Reina'nÄ±n kapÄ±sÄ±na geldiÄŸimde giriÅŸte bir polis vardÄ±. Ä°çeri girmek için polisi vurdum.

''MONTUMU NEDEN ÇIKARDIÄžIMI HATIRLAMIYORUM''

Ä°çeri girdiÄŸimde hedef gözetmeksizin bütün ÅŸarjörleri bitirinceye kadar ateÅŸ ettim. 2 el bombasÄ± attÄ±m. (Flashbang tipi patlayÄ±cÄ±dan bahsediyor.) Montumu neden çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum, o anki psikolojik durumdan dolayÄ± herhalde.

''ÖLDÜÄžÜMÜ ZANNETTÄ°M... EMEKLEYEREK BÄ°R SÜRE Ä°LERLEDÄ°M''

Cebimdeki son el bombasÄ±nÄ± çÄ±kararak sol elime aldÄ±ÄŸÄ±mda pimi çektim. Flashbang elimde patladÄ±. Sol elimden yaralandÄ±m, sakalÄ±m, saçÄ±m ve bÄ±yÄ±ÄŸÄ±mÄ±n bir kÄ±smÄ± yandÄ±. ÖldüÄŸümü zannettim, bir süre geçtikten sonra bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayÄ±nca hafÄ±zam yerine geldi. Emekleyerek bir süre ilerledim, daha sonra ayaÄŸÄ± kalkarak dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±m."

"POLÄ°S BANA DÄ°KKATLÄ°CE BAKTI, POLÄ°SÄ°N KAFASINA SIKMAYI DÜÅžÜNDÜM SON ANDA VAZGEÇTÄ°M"

REINA saldÄ±rÄ±sÄ±ndan 48 saat sonra BakÄ±rköy'de polis uygulamasÄ±na takÄ±lan Masharipov, nasÄ±l kaçtÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸöyle ifade etti:"Beni arayan Ebu Cihad, 'Bir süre bekle, sana birini göndereceÄŸim' dedi. KaldÄ±ÄŸÄ±m yere Mustafa Hakü geldi. BindiÄŸimiz otomobilde Hakü bana yeni bir telefon verirken, aracÄ± Mustafa isimli biri kullandÄ±. Otomobille giderken polisler aracÄ± durdurdu. Arka koltukta oturuyordum, polis dikkatlice baktÄ±. KafasÄ±nÄ± araçtan içeri sokup bir daha baktÄ±. Bu sÄ±rada polisin kafasÄ±na sÄ±kmayÄ± düÅŸündüm. Son anda vazgeçtim. Hakü, aracÄ± kullanan Mustafa'ya 'Yürü' dedi. Polislere ateÅŸ ederek kaçtÄ±k. Polis de takip etmeye baÅŸladÄ±. 3 kez polise ateÅŸ ettim. Hakü'ye 'Araçtan tek tek çÄ±kalÄ±m. Biri yakalanÄ±rsa, diÄŸeri kurtulur' dedim.

''ARAÇTAN Ä°LK BEN Ä°NDÄ°M, BÄ°R EVÄ°N MERDÄ°VENLERÄ°NE ÇIKTIM''

Polis bir süre sonra takibi bÄ±raktÄ±. Araçtan ilk ben indim. Bir evin merdivenlerine çÄ±ktÄ±m. Hava aydÄ±nlanÄ±ncaya kadar bekledim. SilahÄ± evin orada bÄ±raktÄ±m. Ebu Cihad'a ulaÅŸtÄ±m. Sefaköy'da kamerasÄ±z bir yere gittim. Ebu Cihad'a olanlarÄ± anlattÄ±m. Bana, 'Bir Türk bul, onun evini kirala, ben sana birini göndereceÄŸim' dedi.

''EBU CÄ°HAD 'ÖLÜ GÄ°BÄ° OL'' DEDÄ°''

IraklÄ± biri geldi, beni aldÄ±. Sefaköy'den Esenyurt'a gittik. Ebu Cihad, 'Ölü gibi ol, sakÄ±n bir yere hareket etme' dedi. Esenyurt'taki adrese gittim, sonra yakalandÄ±m."