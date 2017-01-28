TÃ¼rk askeri konvoyunu hedef aldÄ±lar bombayÄ± patlatamadan yakalandÄ±lar

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'ndaki TÃ¼rk askerlerini hedef alan 2 terÃ¶rist, bomba yÃ¼klÃ¼ aracÄ± patlamadan saÄŸ olarak ele geÃ§irildiler.

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ± icra eden unsurlar, Cerablus'ta faaliyet gösteren Türk askeri konvoyunu hedef alan bomba yüklü aracÄ± ele geçirdi. AracÄ± kullanan ÅŸoför ve bombayÄ± patlatmayÄ± planlayan terörist saÄŸ olarak yakalandÄ±.

BÜYÜK BÄ°R SALDIRI ÖNLENDÄ°

Askeri kaynaklardan alÄ±nan bilgilere göre; 21 Ocak 2017 tarihinde Cerablus'u hedef alan bomba yüklü bir araç, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ± icra eden unsurlarca saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiremeden ele geçirildi. AracÄ± kullanan ÅŸoför ve bombayÄ± patlatacak terörist saÄŸ olarak yakalandÄ±.

TALÄ°MAT MÜNBÄ°Ç'TEN

Teröristlerin ifadelerinden, aracÄ±n Münbiç'ten hareket ettiÄŸi ve Cerablus'ta faaliyet gösteren Türk askeri konvoylarÄ±nÄ± hedef alacaÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±. Her iki teröristin de ifadesinde eylem talimatÄ±nÄ± Münbiç'te bulunan PYD/PKK mensuplarÄ±ndan aldÄ±klarÄ±nÄ± itiraf ettiÄŸi öÄŸrenildi.