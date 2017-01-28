SuikastÃ§Ä± polis AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n saldÄ±rÄ±dan 2.5 saat sonra mailleri silinmiÅŸ

Rusya'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isini Ã¶ldÃ¼ren suikastÃ§Ä± polis memuru AltÄ±ntaÅŸ hakkÄ±nda yeni bilgilere ulaÅŸÄ±ldÄ±. SuikastÃ§Ä±nÄ±n saldÄ±rÄ±nÄ±n Ã¼zerinden henÃ¼z 2 saat geÃ§mesine raÄŸmen kim olduÄŸu bilinmeyen biri tarafÄ±ndan maillerinin silindiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren suikastçÄ± polis Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n, saldÄ±rÄ±dan son mail'llerini sildiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda iki bakanÄ±n koruma ekibinde ve BaÅŸbakanlÄ±k Koruma Dairesi'nde görevli toplam 4 polisin de gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra adli kontrol ÅŸartÄ±yla bÄ±rakÄ±ldÄ±klarÄ± öÄŸrenildi.

SAVCILIK: YALNIZ OLMADIÄžININ KANITI

AltÄ±ntaÅŸ, 19 AralÄ±k 2016 tarihinde Karlov'u, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir resim sergisinde konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada vurarak öldürmüÅŸtü. AltÄ±ntaÅŸ da olay yerinde polisin operasyonunda hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. SoruÅŸturmayÄ± sürdüren savcÄ±lÄ±k, AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n Karlov'u vurmasÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 2.5 saat sonra kullandÄ±ÄŸÄ± mail adresindeki yazÄ±ÅŸmalarÄ±n silindiÄŸini tespit etti. SavcÄ±lÄ±k bu kapsamda Google'a yazÄ± yazarak, silinen mail'lerin dökümünün gönderilmesini istedi. SavcÄ±lÄ±k yetkilileri, çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesine raÄŸmen mail'lerin silinmesini, "suikastta yalnÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en güçlü kanÄ±tÄ±" olarak deÄŸerlendirdiklerini ifade ettiler.

BAKAN KORUMALARI

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Anayasal Düzene KarÅŸÄ± Ä°ÅŸlenen Suçlar Bürosu'nun sürdürdüÄŸü soruÅŸturmada AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ± belirlemek amacÄ±yla okul hayatÄ± dahil bütün iliÅŸkileri mercek altÄ±na alÄ±ndÄ±. AltÄ±ntaÅŸ ile aynÄ± polis okulunda okuyan ve FETÖ ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu iddia edilen, ÇalÄ±ÅŸma BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu'nun koruma ekibindeki polis memuru D.S, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸrul TürkeÅŸ'in koruma ekibinde yer alan B.D ile BaÅŸbakanlÄ±k Koruma Dairesi'nde görevli O.Ö. ve S.K.'nÄ±n da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Ä°fadeleri alÄ±nan korumalarÄ±n, adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±klarÄ± öÄŸrenildi. 4 polisin, emniyet içindeki FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±klarÄ± kaydedildi. Karlov'un öldürülmesine iliÅŸkin soruÅŸturmada gözaltÄ±na alÄ±nanlardan AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n bir dönem ev arkadaÅŸÄ± olan polis memuru Sercan B. polis memuru Kaan B. ve esnaf AsÄ±m S. tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.