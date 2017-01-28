Rusya'nÄ±n istediÄŸi oldu Suriye'de KÃ¼rtlere Ã¶zerklik verilecek

Rusya'nÄ±n Astana'daki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± anayasa taslaÄŸÄ±nda Suriye tarafÄ±ndan KÃ¼rtlere 'kÃ¼ltÃ¼rel Ã¶zerklik' verileceÄŸi ve adÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸeceÄŸi belirtiliyor.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Rusya'nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± anayasa taslaÄŸÄ±nda özerk Kürt bölgesi önerildiÄŸi ÅŸeklindeki haberleri yalanladÄ±. Al Jazeera ise Rusya'nÄ±n anayasa taslaÄŸÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±. TaslaÄŸa göre Suriye'nin adÄ± deÄŸiÅŸiyor, Kürtlere 'kültürel özerklik' veriliyor. Rusya'nÄ±n Astana'da taraflara daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± anayasa taslaÄŸÄ±nda Merkezde bir parlamento, illerde ise yerel konseyleri ön gören anayasa taslaÄŸÄ±nda, hâlihazÄ±rda cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n elinde olan birçok yetki parlamentoya veriliyor.

"TÜRKÄ°YE Ä°LE OLAN Ä°LÄ°ÅžKÄ° YAPICI VE UZUN SÜRELÄ°"

HaftalÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Mariya Zaharova'nÄ±n gündeminde Suriye vardÄ±.Zaharova, 30 AralÄ±k'tan bu yana silahlarÄ±n büyük ölçüde sustuÄŸu iç savaÅŸ ülkesinde Türkiye ve Ä°ran'la yaptÄ±klarÄ± iÅŸbirliÄŸini 'yapÄ±cÄ± ve uzun süreli' olarak gördüklerini söyledi.Moskova'nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Suriye Anayasa taslaÄŸÄ± hakkÄ±nda da bilgi veren Zaharova, "Suriyelilere ne ülkelerindeki krizin çözümünün ÅŸartlarÄ±nÄ± ne de anayasalarÄ±nÄ± zorla kabul ettirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz" ifadesini kullandÄ±.

ZAHAROVA YALANLADI

Söz konusu taslakta Suriye'de özerk bir Kürt bölgesi kurulmasÄ±nÄ±n önerildiÄŸi ÅŸeklinde haberler yayÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±. Haberleri yalanlayan Zaharova, "Biz, özerk Kürt bölgesi kurulmasÄ±nÄ± önermedik. Bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, Suriyelilerin karar almasÄ± ve aralarÄ±nda tartÄ±ÅŸmasÄ± gereken konularÄ± ortaya koymaktÄ±" dedi.DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü, "Suriye'de savaÅŸan taraflarÄ±n eline anayasa taslaÄŸÄ±nÄ± vermenin ve ellerinden otomatik tüfekleri almanÄ±n vakti geldi. Åžu anda olan biten bu" diye devam etti.

TASLAKTA KÜRTLERE 'KÜLTÜREL ÖZERKLÄ°K' VAR

Al Jazeera Türk ise, Rusya'nÄ±n anayasa taslaÄŸÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±.Moskova'nÄ±n Astana görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda ilgili taraflara ilettiÄŸi taslaÄŸa göre, daha önce cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n elinde olan bazÄ± yetkilerin parlamentoya verilmesi öngörülüyor. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n parlamentoyu feshetme yetkisi bulunmazken parlamento cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± azledebiliyor. CumhurbaÅŸkanÄ± aynÄ± zamanda, silahlÄ± kuvvetlerin yüksek baÅŸkanÄ± görevini üstleniyor.Anayasa taslaÄŸÄ±nda 'özerk Kürt kültürel organlarÄ±' da yer alÄ±yor. Bu teÅŸkilâtlarda Arapça ve Kürtçe eÅŸit olacak ve ikisi resmi dil olarak kabul edilecek.

SURÄ°YE'NÄ°N ADI DEÄžÄ°ÅžÄ°YOR

Ülkenin etnik ve mezhep durumunun devlet kurumlarÄ±ndaki görev daÄŸÄ±lÄ±mÄ±na yansÄ±tÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine vurgu yapÄ±lÄ±yor. AzÄ±nlÄ±klara da belli bir kota tahsis edilmesinden söz ediliyor.Taslakta ülkenin adÄ± Suriye Arap Cumhuriyeti yerine Suriye Cumhuriyeti olarak ifade ediliyor.

MERKEZDE PARLAMENTO BÖLGELERDE YEREL KONSEYLER

85 maddelik anayasaya göre, merkezde bir parlamento olacak. DiÄŸer bölgelerde ise yerel konseylerin olmasÄ± öngörülüyor.TaslaÄŸÄ±n 6'ncÄ± maddesi, ülkenin ideolojik farklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± ele alÄ±yor. Buna göre, ülkede herhangi bir ideolojinin genelleÅŸtirilmesi ya da zorunlu olmasÄ± söz konusu olamayacak. Tüm gruplar, partiler eÅŸit haklara sahip olacak.Parlamentoya ayrÄ±ca, Suriye'nin ulusal çÄ±karlarÄ±yla ilgili meseleleri ve devletin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi konusunu referanduma götürme yetkisi de veriliyor.Buna göre savaÅŸ kararÄ± vermek, Anayasa Mahkemesi üyelerini atamak gibi yetkiler de parlamentoya ait olacak.Al Jazeera'nin edindiÄŸi bilgilere göre muhalifler, ateÅŸkes kapsamlÄ± bir ÅŸekilde uygulanmadan ve tüm ihlâller durmadan anayasa konusunu ele almayÄ± kabul etmedi.

RUSYA: MUHALÄ°FLERE YENÄ° ANAYASA TASLAÄžINI Ä°LETTÄ°K

Astana görüÅŸmelerinde Rusya'yÄ± temsil eden Alexander Lavrentiev, 24 Ocak'ta görüÅŸmelerin sonunda yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, muhaliflere yeni bir anayasa taslaÄŸÄ±nÄ± ilettiklerini söylemiÅŸti.Rus yetkili, anayasa taslaÄŸÄ±nÄ±n Rus uzmanlar tarafÄ±ndan hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve çözüm çabalarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rmayÄ± amaçladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Åžu an anayasa taslaÄŸÄ± muhaliflerin elinde. OnlarÄ±n cevaplarÄ±nÄ± bekliyoruz" demiÅŸti.Bundan bir gün sonra Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, ülkesinin Astana'da taraflara Rus uzmanlar tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan bir anayasa taslaÄŸÄ± ilettiÄŸini teyit etmiÅŸti. Lavrov, bu taslaÄŸÄ±n Suriye rejiminin, muhaliflerin ve bölgesel aktörlerin görüÅŸlerinin göz önünde bulundurularak hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

MUHALÄ°FLER: TASLAÄžA ELÄ°MÄ°ZÄ° BÄ°LE SÜRMEDÄ°K

Ancak muhalifler, bu taslaÄŸÄ± görüÅŸmeyi reddettiklerini duyurmuÅŸtu. Muhalif bir yetkili, "Ruslar taslaÄŸÄ± masaya koydu. Ancak biz elimizi bile sürmedik" demiÅŸti.Daha önce Cenevre'de BM'nin rejimle muhalifler arasÄ±nda düzenlediÄŸi çözüm giriÅŸimlerinin amaçlarÄ±ndan biri yeni bir anayasa ortaya koymaktÄ±. Ancak taraflarÄ±n arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±klar nedeniyle müzakereler bu aÅŸamaya hiç yaklaÅŸamamÄ±ÅŸtÄ±.

TÜRKÄ°YE VE RUSYA YENÄ° SAYFADA BAÅžROLÜ OYNADI

AÄŸustos 2016'dan bu yana iliÅŸkilerinde yeni bir sayfa açan Türkiye ve Rusya, Suriye'deki ateÅŸkeste baÅŸrolü oynadÄ±. Halep'ten muhaliflerin tahliyesinde inisiyatif alan iki ülke, ilan edilen ateÅŸkesin garantörlüÄŸünü yapÄ±yor.