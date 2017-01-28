TÃ¼rkiye Suriye sÄ±nÄ±r hattÄ±nda iÃ§ savaÅŸ patlak verdi

Suriye'de devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± operasyonu sÄ±rasÄ±nda Idlib'de Ã§atÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±.

Suriye'de El Kaide'nin bu ülkedeki kolu Fetih el Åžam Cephesi ve müttefikleri, sahada Türkiye'ye yakÄ±n duran Ahrar'uÅŸ Åžam, Sukur'uÅŸ Åžam ve Özgür Suriye Ordusu bileÅŸenlerine yönelik büyük bir saldÄ±rÄ± dalgasÄ± baÅŸlattÄ±. Fetih el Åžam bir süredir, FÄ±rat KalkanÄ±'nÄ±n bileÅŸeni olan ÖSO çatÄ±sÄ± altÄ±ndaki gruplarÄ± sistematik olarak hedef alÄ±yordu. Son çatÄ±ÅŸmalar ise Fetih el Åžam'Ä±n Ä°dlib'de ABD öncülüÄŸündeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda aÄŸÄ±r kayÄ±plar vermesiyle baÅŸladÄ±. Örgüt, son iki ayda tÄ±rmanÄ±ÅŸa geçen ve üst düzey liderlerinin de öldüÄŸü hava saldÄ±rÄ±larÄ± için karargâhlarÄ±nÄ± iÅŸaretleyenlerin ÖSO gruplarÄ± olduÄŸunu düÅŸünüyor. Fetih el Åžam, Halep'in kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Anadan, Hureytan ve Hayyan'da Türkiye'ye yakÄ±n ÅžamlÄ±lar Cephesi ve ÖSO karargâhlarÄ±nÄ± ele geçirdi. Bölgedeki muhalif aktivistler Fetih el Åžam'Ä±n, FÄ±rat KalkanÄ± bileÅŸeni ve Suriye sahasÄ±nda Türkiye'ye en yakÄ±n grup olan Ahrar'uÅŸ Åžam üyesi 15 militanÄ± da esir aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Bunun üzerine Ahrar'uÅŸ Åžam, Sukur'uÅŸ Åžam ve ÖSO güçleri, Ä°dlib'de Fetih el Åžam ve müttefiklerine ait noktalara saldÄ±rÄ± düzenledi. ÇatÄ±ÅŸmalar Türkiye sÄ±nÄ±rÄ±na 10 kilometre mesafedeki Dana ve Sarmada'da yoÄŸunlaÅŸÄ±rken, Fetih el Åžam'Ä±n Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilçesindeki Cilvegözü SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan Bab el Hava kapÄ±sÄ±na operasyon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu iddia edildi.

Ä°TTÄ°FAKTAN DÜÅžMANLIÄžA

Suriye'de DEAÅž'tan sonra en güçlü iki silahlÄ± grup olan Ahrar'uÅŸ Åžam ve Fetih el Åžam, ortak hareket ediyordu. AyrÄ±m FÄ±rat KalkanÄ± harekâtÄ± ile derinleÅŸti. Ahrar'uÅŸ Åžam operasyonun bileÅŸenlerinden olurken, Fetih el Åžam Halep'in "düÅŸmesi"nin nedeninin FÄ±rat KalkanÄ±'na katÄ±lan gruplarÄ±n kentten güçlerini çekmesi olduÄŸunu iddia etti. Fetih el Åžam, çatÄ±ÅŸmalarla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Astana sürecinin kendilerinin izole edilmesini hedeflediÄŸini ve bunun da sahaya etkileri olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

KÄ°MLER ÇATIÅžIYOR?

Fetih el Åžam'Ä±n müttefikleri, Ä°dlib'e baÄŸlÄ± Cisr eÅŸ-ÅžuÄŸur kasabasÄ±nda üstlenen Türkistan Ä°slam Partisi, Cund'ul Aksa ve daha önce ÖSO'da yer alan Nureddin Zengi Hareketi. Ahrar'uÅŸ Åžam ve Sukur'uÅŸ Åžam'Ä±n baÅŸÄ±nÄ± çektiÄŸi ikinci cephede ise, ÅžamlÄ±lar Cephesi, Ä°slam Ordusu, Mücahitler Ordusu, Müslüman KardeÅŸler'in silahlÄ± kolu Feylak'uÅŸ Åžam ve ÖSO bileÅŸeni bazÄ± gruplar var.Ortak bir bildiriyle bu gruplar, Fetih el Åžam'a karÅŸÄ± Ahrar'uÅŸ Åžam'Ä±n çatÄ±sÄ± altÄ±nda birleÅŸtiklerini duyurdu.