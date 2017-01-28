Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 28/01/2017 11:48

5 aydÄ±r sÃ¼ren FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda 2 bin 156 DAEÅž'li terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼


TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸimdiye kadar Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶rist ve imha edilen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± sayÄ±sÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

TSK, FÄ±rat KalkanÄ±nda hÄ±z kesmeden operasyonlara devam ediyor. 24 AÄŸustos 2016'da baÅŸlayan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±, bölgedeki terör örgütü DEAÅž, PKK/PYD'ye nefes aldÄ±rmÄ±yor. TSK: FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bugüne kadar 1864'ü ölü olmak üzere toplam 2156 DEAÅž mensubu, 306'sÄ± ölü olmak üzere toplam 321 PKK/PYD mensubu terörist etkisiz hale getirilmiÅŸtir. Türk Hava Kuvvetleri tarafÄ±ndan, toplam 1332 hedef imha edilmiÅŸtir. AyrÄ±ca harekatÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bugüne kadar tespit edilen 3282 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve 55 mayÄ±n imha edilmiÅŸtir.

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TÃ¼rkiye Suriye sÄ±nÄ±r hattÄ±nda iÃ§ savaÅŸ patlak verdi

Suriye'de devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± operasyonu sÄ±rasÄ±nda Idlib'de Ã§atÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±.


Rusya'nÄ±n istediÄŸi oldu Suriye'de KÃ¼rtlere Ã¶zerklik verilecek

Rusya'nÄ±n Astana'daki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± anayasa taslaÄŸÄ±nda Suriye tarafÄ±ndan KÃ¼rtlere 'kÃ¼ltÃ¼rel Ã¶zerklik' verileceÄŸi ve adÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸeceÄŸi belirtiliyor.


SuikastÃ§Ä± polis AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n saldÄ±rÄ±dan 2.5 saat sonra mailleri silinmiÅŸ

Rusya'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isini Ã¶ldÃ¼ren suikastÃ§Ä± polis memuru AltÄ±ntaÅŸ hakkÄ±nda yeni bilgilere ulaÅŸÄ±ldÄ±. SuikastÃ§Ä±nÄ±n saldÄ±rÄ±nÄ±n Ã¼zerinden henÃ¼z 2 saat geÃ§mesine raÄŸmen kim olduÄŸu bilinmeyen biri tarafÄ±ndan maillerinin silindiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.