5 aydÄ±r sÃ¼ren FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda 2 bin 156 DAEÅž'li terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸimdiye kadar Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶rist ve imha edilen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± sayÄ±sÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

TSK, FÄ±rat KalkanÄ±nda hÄ±z kesmeden operasyonlara devam ediyor. 24 AÄŸustos 2016'da baÅŸlayan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±, bölgedeki terör örgütü DEAÅž, PKK/PYD'ye nefes aldÄ±rmÄ±yor. TSK: FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bugüne kadar 1864'ü ölü olmak üzere toplam 2156 DEAÅž mensubu, 306'sÄ± ölü olmak üzere toplam 321 PKK/PYD mensubu terörist etkisiz hale getirilmiÅŸtir. Türk Hava Kuvvetleri tarafÄ±ndan, toplam 1332 hedef imha edilmiÅŸtir. AyrÄ±ca harekatÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bugüne kadar tespit edilen 3282 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve 55 mayÄ±n imha edilmiÅŸtir.