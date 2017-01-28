FETÃ–'nÃ¼n aÄŸabeyinin ÅŸehitler iÃ§in sÃ¶ylediÄŸi o kÃ¼stah sÃ¶zler ÅŸok etti

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n aÄŸabeyi olduÄŸu sÃ¶ylenen M.D., 15 Temmuz ÅŸehitleri iÃ§in sarf ettiÄŸi sÃ¶zler ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§evirdi.

FETÖ/PDY'nin 'abi' ve 'abla' yapÄ±lanmasÄ±na yönelik operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan 42 kiÅŸiden 36'sÄ± tutuklandÄ±. Tutuklanan 27 kiÅŸide örgütün ÅŸifreli iletiÅŸim sistemi Bylock çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, tutuklanan abi M.D'nin yapÄ±lan teknik takibinde, 15 Temmuz ÅŸehitleri için, "hiç üzüntü duymuyorum, öldülerse öldüler bana ne" dediÄŸi öne sürüldü.

42 KÄ°ÅžÄ°DEN 27'SÄ°NDE BYLOCK ÇIKTI

Mali Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, FETÖ/PDY'nin abi ve abla yapÄ±lanmasÄ±na yönelik gerçekleÅŸtirdiÄŸi operasyonda 42 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 15'i abi 27'si abla olan gözaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸilerin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±. 42 kiÅŸiden 27'sinde Bylock çÄ±ktÄ±.

BÄ°RBÄ°RLERÄ°NÄ° TANIMADIKLARINI SÖYLEDÄ°LER

GözaltÄ±ndaki kiÅŸilerin emniyetteki sorgularÄ±nda birbirlerini tanÄ±madÄ±klarÄ±nÄ± söyledikleri iddia edilirken yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmada, bu kiÅŸilerin 22 Temmuz'da örgüte yönelik yapÄ±lan operasyonda ÇaÄŸlayan Adliyesi'ne gelerek örgüt üyelerine destek verdikleri, otel ve bazÄ± adreslerde biraraya geldiklerinin belirlendiÄŸi iddia edildi.

"ÖLDÜLERSE ÖLDÜLER BANA NE"

Örgüt üyelerine yönelik teknik takipte, örgüt üyesi abi M.D'nin baÅŸka bir örgüt üyesiyle 15 Temmuz darbe giriÅŸimi ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmede, ÅŸehit olanlar için "hiç üzüntü duymuyorum, öldülerese öldülere bana ne" dediÄŸi öne sürüldü. Emniyetteki sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye çÄ±karÄ±lan 42 kiÅŸiden 36'sÄ± tutuklandÄ±. 4'ü adli kontrolle 6 kiÅŸi serbest kaldÄ±.

Kaynak: Hürriyet