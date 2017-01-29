Milli Savunma BakanÄ±ndan Almanya'da FETÃ– Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k Almanya'dan beklentilerinin FETÃ– Ã¼yelerinin TÃ¼rkiye'ye iade edilmesi olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere karayoluyla Edirne’ye geldi. Edirne ValiliÄŸi giriÅŸinde Vali Günay Özdemir ve daire müdürleri tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan IÅŸÄ±k, daha sonra makama geçti. Valilik ziyareti sÄ±rasÄ±nda gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Bakan IÅŸÄ±k, 40 subayÄ±n Almanya’ya iltica baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine, Türkiye’ye iade edilmesi gerektiÄŸini söyledi. Türkiye’nin terör konusunda çok ciddi mücadele ettiÄŸini anlatan IÅŸÄ±k, Almanya’nÄ±n FETÖ mensubu olduÄŸu belirtilen askeri iade etmesi gerektiÄŸini belirterek, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Sadece Yunanistan için deÄŸil tüm Avrupa için özellikle söylüyoruz. Terörle iÅŸbirliÄŸi yÄ±lanla çuvala girmektir. Åžimdi aynÄ± ÅŸey Almanya içinde geçerli. 40 tane güya onlara asker demeye aÄŸzÄ±mÄ±z varmÄ±yor. Bu 40 kiÅŸi iltica baÅŸvurusunda bulunmuÅŸ. Alman yargÄ±sÄ±nÄ±n ve Alman makamlarÄ±nÄ±n bunu çok dikkatli deÄŸerlendirmeleri ve kesinlikle iltica baÅŸvurularÄ±nÄ± kabul etmemeleri gerekiyor.

"KESÄ°NLÄ°KLE KABUL EDÄ°LEMEZ"

Biz de 15 Åžubat’ta NATO Savunma BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda ve arkasÄ±ndan da Münih’te güvenlik konferansÄ±nda Alman mevkidaÅŸÄ±mla özellikle görüÅŸeceÄŸim. Bu kabul edilemez, Türkiye’de darbeye teÅŸebbüs etmiÅŸ bir yapÄ±nÄ±n mensubu olduÄŸu iddia edilen kiÅŸilerin Almanya tarafÄ±ndan himaye edilmesi, Almanya gibi Türkiye ile kültürel, sosyal, siyasi iliÅŸkileri çok güçlü olan bir ülke için kesinlikle kabul edilemez. Bu çok önemli sonuçlar doÄŸuracak bir durum olur. O açÄ±dan bu noktada tüm dünyaya çaÄŸrÄ±mÄ±z, terörle noktasÄ±nda Türkiye ile iÅŸbirliÄŸini arttÄ±rmasÄ±. Türkiye bu noktada samimi ve çok ciddi bir mücadele veriyor. YalnÄ±z bÄ±rakÄ±lmamalÄ±. Bugün Türkiye yalnÄ±z bÄ±rakÄ±lÄ±rsa, yarÄ±n kendilerinin de yanlarÄ±nda bulunacak ülke kalmayabilir. Almanya’dan beklentimiz bu iltica baÅŸvurularÄ±nÄ±n kesinlikle deÄŸerlendirilmemesi ve ÅŸuanda Almanya’daki FETÖ mensuplarÄ±nÄ±n Türkiye’ye iadesinin saÄŸlanmasÄ±."

’EL BAB’DA SÄ°VÄ°L ENDÄ°ÅžEMÄ°Z VAR’

Gazetecilerin El Bab’taki DEAÅž hareketliliÄŸini sormasÄ± üzerine harekatÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± gibi devam ettiÄŸini söyleyen IÅŸÄ±k, "Åžu anda El Bab’ta harekat planlandÄ±ÄŸÄ± gibi devam ediyor. Ama ÅŸehir kuÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için ve artÄ±k savaÅŸ ÅŸehrin içerisinde olmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± için sivil kaybÄ± endiÅŸesi bizim hÄ±zÄ±mÄ±zÄ± durduran bir durum. Biraz hava ÅŸartlarÄ± da tabi kÄ±ÅŸ mevsimindeyiz, yaÄŸmur, çamur bir hayli var. Burada hÄ±zÄ± kesen en büyük unsur sivil kaybÄ±n, minimize edilmesi ya da olmamasÄ± için gösterilen gayret. Bu arada DEAÅž’tA de bir hareketlilik var. Bu da yakinen takip ediliyor. Åžuanda ’çekiliyor’ gibi bir ifade belki iddialÄ± bir ifade olur ama El Bab’da DEAÅž’in bir hareketlilik içerisinde olduÄŸunu izliyoruz. BazÄ± yer deÄŸiÅŸiklikleri oluyor ama hareket planlandÄ±ÄŸÄ± gibi devam ediyor" dedi.

YUNANÄ°STAN’A KAÇAN ASKERLER

Yunanistan’Ä±n darbeci askerlere yönelik iade etmeme kararÄ±nÄ± da eleÅŸtiren Bakan IÅŸÄ±k, bu kararÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu söyledi. Yunanistan’Ä±n darbeci askerleri Türkiye’ye hemen iade etmesi gerektiÄŸini söyleyen IÅŸÄ±k,ÅŸöyle devam etti:

"Yunanistan’Ä±n tavrÄ±nÄ± anlamak mümkün deÄŸil. Yunanistan NATO’da bizim müttefikimiz. Her ÅŸeyden öncede komÅŸuyuz. Ä°yi komÅŸuluk açÄ±sÄ±ndan kendilerinin de terör örgütü olarak saydÄ±ÄŸÄ± örgütün üyesi teröristi Türkiye’ye iade etmemesinin izahÄ± olamaz. Bugüne kadar da hiç bir teröristi, terör örgütünü mensubunu Türkiye’ye iade etmediler. Bu iyi niyetli bir yaklaÅŸÄ±m deÄŸildir. BakÄ±n artÄ±k terör küreselleÅŸmiÅŸtir. Terörle mücadele de küresel iÅŸbirliÄŸi artÄ±k olmazsa, olmazdÄ±r. Hiç bir ülke ’bu terör bana zarar vermez’ diye düÅŸünmemelidir. Teröriste müsama eninde sonunda kendisine bedel ödetir. Bu açÄ±dan 8 taNe FETÖ üyesi olduÄŸunu düÅŸündüÄŸümüz kiÅŸinin Türkiye’ye iade edilmemesi kabul edilemez. Bu bir siyasi karardÄ±r. Yunanistan’Ä±n bu konuyu deÄŸerlendirilmesi, yargÄ± kararÄ±nÄ± yeniden gözden geçirmesi ve terör örgütü üyesi olduÄŸu düÅŸünülen kiÅŸilerin Türkiye’ye iadesinin bir an önce saÄŸlanmasÄ± gerekir."

’Ä°LK MUHARÄ°P UÇAÄžIMIZ 2023’TE HAVALANACAK’

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, Türkiye’nin savunma sanayinde dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± en alt seviyelere indirmek zorunda olduklarÄ±nÄ± söyledi. 2002’de görevi devir aldÄ±klarÄ±nda savunma sanayinde yerlilik oranÄ±n yüzde 24 olduÄŸunu anlatan IÅŸÄ±k, "Bu yüzde 24’ün niteliÄŸi çok da düÅŸüktü. Åžuanda savunma sanayinde yerlilik oranÄ±mÄ±z yüzde 60’Ä± geçti ve nitelikte çok yükseldi. Piyade tüfeÄŸinden, insansÄ±z hava aracÄ±na, helikopterinden kendi gemisine kadar ihtiyaç duyduÄŸu bir çok silahÄ± kendi imkanlarÄ±yla üreten bir Türkiye var. Ä°lk hedefimiz savunma sanayimizdeki yerlilik oranÄ±nÄ± yüzde 80’in üzerine çÄ±karmak ve buradaki kritik teknolojilere de sahip olmak. Kendi füze sistemimizle ilgili çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± yapÄ±yoruz, diÄŸer taraftan kendi fÄ±rkateynimizi üretmek için geçen hafta saç kesim törenini yaptÄ±k. Öte taraftan da kendimize ait bir Milli Muharip uçaÄŸÄ± geliÅŸtirmek için de çalÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±k. BunlarÄ± yaparken elbette ki uluslararasÄ± iÅŸbirliÄŸi de yapÄ±yoruz. Dün Ä°ngiltere ile imzalanan anlaÅŸmayla Milli Muharip uçaÄŸÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesinde Ä°ngiliz firma ile birlikte çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Milli muharip uçaÄŸÄ±nÄ±n ilk uçuÅŸuyla ilgili hedefimiz 2023 yÄ±lÄ±" diye konuÅŸtu.

Bakan IÅŸÄ±k, Valilik ziyaretlerinin ardÄ±ndan 54’üncü Mekanize Piyade Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Salim Afgün’ü makamÄ±nda ziyaret ederek ÅŸehit aileleri ve gazilerle bir araya geleceÄŸi Meriç Nehri kenarÄ±ndaki restorana geçti.

Kaynak: Hürriyet