Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 29/01/2017 15:29

El Bab'daki saldÄ±rÄ±larda 1 uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit oldu

el bab

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda DAEÅž'in saldÄ±rÄ±sÄ± sonucunda 1 uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit olurken 2 asker yaralandÄ±

Suriye'nin kuzeyinde baÅŸlayan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±’na katÄ±lan Türk askerlerinin bulunduÄŸu Suriye’nin El Bab bölgesindeki birliÄŸe, öÄŸle saatlerinde DEAÅž terör örgütü saldÄ±rÄ± düzenledi. SaldÄ±rÄ±da uzman çavuÅŸ Ayhan ElmacÄ± ÅŸehit oldu, 2 asker de yaralandÄ±. YaralÄ± askerler Gaziantep ve Kilis’te tedaviye alÄ±nÄ±rken, ÅŸehit uzman çavuÅŸun cenazesi de helikopter ile Gaziantep Adli TÄ±p Kurumu morguna getirildi. Otopsisi yapÄ±lan ÅŸehit uzman çavuÅŸ ElmacÄ±, saat 17.30’da düzenlenecek törenle memleketi Ä°zmir’e gönderilecek.

 
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