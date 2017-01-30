Kanada'daki cami saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Kanada'nÄ±n Quebec eyaletinde bulunan bir camiye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Quebec eyaletinin baÅŸkenti olan Quebec City'de aynÄ± zamanda cami olarak kullanÄ±lan Quebec City Ä°slam Kültür Merkezi, yatsÄ± namazÄ± sÄ±rasÄ±nda kimliÄŸi henüz belirlenemeyen silahlÄ± üç kiÅŸinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Polis, altÄ± kiÅŸinin öldüÄŸü saldÄ±rÄ±da sekiz kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Quebec polisi, olayÄ±n ardÄ±ndan iki ÅŸüphelinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Emniyet yetkilileri, bölgede güvenliÄŸin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve "durumun kontrol altÄ±nda olduÄŸunu" açÄ±kladÄ±.Görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n yerel basÄ±na yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamalara göre, saldÄ±rÄ± 40 kadar Müslüman'Ä±n yatsÄ± namazÄ±nÄ± kÄ±lmak üzere camide bulunduÄŸu sÄ±rada meydana geldi. Olay sonrasÄ± Quebec City Ä°slam Kültür Merkezi'ne çok sayÄ±da ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

TRUDEAU: YASTAYIZ

Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Trudeau, Twitter'dan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda, "Bu gece KanadalÄ±lar Quebec City'deki camiye düzenlenen alçakça saldÄ±rÄ±da öldürülen insanlarÄ±n yasÄ±nÄ± tutuyor" ifadesini kullandÄ± ve olayda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.Kanada BaÅŸbakanÄ± Trudeau, daha sonra yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ise gerçekleÅŸtirilen eylemi, "Müslümanlara yönelik bir terör saldÄ±rÄ±sÄ±" olarak tanÄ±mladÄ±. Trudeau, "Bir ibadet mekanÄ±nda Müslümanlara yönelik gerçekleÅŸen bu terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yoruz" dedi.

"BARBARCA"

Quebec Eyaleti BaÅŸbakanÄ± Philippe Couillard da Twitter hesabÄ± üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, eyalet genelindeki güvenlik önlemlerinin artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Couillard, "Quebec kesin olarak bu barbarca ÅŸiddeti reddediyor. Quebec'teki Müslüman halkla dayanÄ±ÅŸma içindeyiz ifadesini kullandÄ±.

Kaynak: Hürriyet