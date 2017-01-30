FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda 20 DAEÅž'li terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

TSK tarafÄ±ndan yapÄ±lan son bilgilendirmeye gÃ¶re Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 160. gÃ¼nÃ¼nde 20 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, DEAÅž baÅŸta olmak üzere terör örgütlerinin yarattÄ±ÄŸÄ± tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliÄŸini artÄ±rmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 AÄŸustos 2016'da baÅŸlatÄ±lan harekat devam ediyor.HarekatÄ±n 160. gününde terör örgütü DEAÅž'a ait 184 hedefe atÄ±ÅŸ yapÄ±larak terörist gruplarÄ±n faaliyetleri baskÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±.Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla El Bab, Tadif ve Bzagah bölgelerinde terör örgütü DEAÅž'a ait 23 hedefe düzenlenen harekatta barÄ±nma maksatlÄ± kullanÄ±lan 20 bina, bir mühimmat deposu ve 2 savunma mevzisi imha edildi. Harekat kapsamÄ±nda gün içinde 20 DEAÅž mensubu etkisiz hale getirildi.Muhaliflere destek saÄŸlayan, patlayÄ±cÄ± madde tespit ve imha timleri, 76 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± infilak ettirdi. HarekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bugüne çoÄŸu tuzaklanmÄ±ÅŸ 3 bin 507 patlayÄ±cÄ± ve 55 mayÄ±n kontrollü etkisiz hale getirildi.Koalisyon güçlerinin hava unsurlarÄ± tarafÄ±ndan El-Bab ve Bzagah'da bulunan DEAÅž hedeflerine yönelik 2 hava harekatÄ±nda terör örgütü mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan silah monteli bir araç imha edildi.