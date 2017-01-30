Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 30/01/2017 13:32

İşte Trump'ın o kararına tepki gösteren 5 ünlü isim


ABD başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde göçmen anlaşmasını imzalamasının üzerine ortalık karıştı. 7 ülkeden ABD'ye girişlerin yasaklandığı anlaşma üzerine, Def Jam'in sahibi Russell Simmons, Kim Kardashian, Michael Moore, Sia gibi ünlü isimlerin yanı sıra, Apple, Facebook gibi kurumlarda tepki gösterdi.

Amerikalı bazı ünlü kişi ve kuruluşlar, ABD Başkanı Trump'ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklama kararına tepki gösterdi. ABD'de Başkan Trump'ın mülteciler dahil, İran, Irak, Suriye, Libya, Yemen, Somali ve Sudan vatandaşlarının ülkeye girişini engelleyen başkanlık kararnamesi ile kararın ardından ABD genelindeki hava alanlarında bu ülkelerden çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına tepkiler devam ediyor. Trump'ın kararını protesto edenlerin arasında sivil toplum kuruluşları ile Apple, Facebook, Google, Uber ve Lyft gibi firmalarının yanı sıra çok sayıda Amerikalı yıldız da yer alıyor. Yıldız isimler sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden Trump'a tepki gösterdi.

Ünlü plak şirketi Def Jam'in sahibi Russell Simmons mesajında "Onlarca yıl dini tolerans için çalıştım. Müslüman yasağı bu ülkenin üzerine kurulduğu her şeye karşı. Utanç verici" ifadesini kullandı. Şov yıldızı Kim Kardashian West de Amerikalıların en fazla başka bir Amerikalı tarafından öldürüldüğünü gösteren bir istatistiki bilgiyi paylaştı. "Amerika gözlerimizin önünde harabeye döndü" ifadesini kullanan şarkıcı Rihanna da "iğrendim" paylaşımında bulundu. Yönetmen Michael Moore, şarkıcı Miley Ray Cyrus ve sinema oyuncusu Kerry Washington, Trump'ın kararına karşı çıkan diğer isimler arasında bulunuyor. Öte yandan müzisyenler Sia, Grimes ve Shark karara karşı mücadele eden sivil toplum kuruluşu Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğine (ACLU) ve ülkedeki en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşu Amerikan-İslam İlişkileri Konseyine (CAIR) para yardımı kampanyası başlattı. Mobil taksi uygulaması Lyft, Trump'ın ilgili kararı nedeniyle Beyaz Saray'a dava açan ACLU'ya 1 milyon dolar bağışta bulundu. Herhangi bir partiye yakınlığı olmayan ve kar amacı gütmeyen ACLU, ABD'de bulunan herkesin hiçbir ayrım yapmadan bireysel haklarının korunması için hukuki mücadeleleri biliniyor.

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