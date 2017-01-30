Aydınlık Gazetesi yazarı İsmet Özçelik Bu hamur daha çok su çeker

Aydınlık Gazetesi yazarı İsmet Özçelik köşesinde Başkanlık Sistemi hakkında bilgi vererek, yapılan kulisleri yazdı. AKP, MHP’deki “Hayır” dalgasının geçici olacağını düşünüldüğünü, ama tam tersi olduğu ve “Hayır” dalgası her geçen gün arttığını, rüzgar MHP’nin tamamını etkilediğini yazan Özçelik, AKP'nin telaşa düştüğünü belirtti.

İsmet Özçelik’in “Bahçeli oltadaki balık” başlıklı yazısı ise kısaca şöyle; “Meclis’in yetkilerini Cumhurbaşkanına devreden anayasa değişikliğinde birinci raunt AKP’nin istediği gibi sonuçlandı. Teklif AKP-Bahçeli ortaklığı ile referanduma götürülüyor. Ancak bu ortaklıkta kaybeden MHP oldu. Bahçeli yönetimi partiye “Evet” diyen yönetici bulmakta zorlanıyor. MHP’nin ve ülkücülerin ağır toplarının tamamına yakını “Hayır”cı.

HAYIR DALGASI HER GÜN ARTIYOR

AKP, MHP’deki “Hayır” dalgasının geçici olacağını düşünüyordu. Ama tam tersi oldu. MHP’deki durum AKP yönetimini kara kara düşündürüyor. Krizin nasıl aşılacağı tartışılıyor. Bazı AKP yöneticileri referandum sürecinde MHP’nin hükümete ortak edilmesini savunuyor. AKP’de bir kesim ise buna şiddetle karşı. “Biz anayasa değişikliği için koalisyonlar olmayacak, istikrar olacak propagandası yapıyoruz. Bunu söylerken MHP ile koalisyona gitmemiz hoş olmaz. Kendimizle çelişiriz. Seçmeni iknada zorlanırız” görüşünü savunuyorlar.

HÜKÜMETTEN MHP'YE BAKANLIK İTİRAZI

Hükümet içinde de MHP’ye bakanlık verilmesine itiraz var. Bahçeli’nin artık geri dönemeyeceği ifade ediliyor. Başbakanlık kulislerinde, icracı bir bakanın, “Bahçeli oltadaki balık. Oltadaki balığa yeni yem vermeye gerek yok” dediği konuşuluyor. Öyle görünüyor ki MHP ile koalisyon getirdiği kadar da götürecek. Daha şimdiden AKP içinde, “Bu işe nereden girdik” sesleri yükselmeye başladı. Meclis’te anayasa oylaması nedeniyle ertelenen operasyon her an olabilir. Son kararı Saray verecek.

"RİSK ALDIK"

Bir arkadaşımın daveti üzerine Çankaya semtindeki bir büroya gittim. Davetsiz misafirdim. Gündem doğal olarak anayasa referandumuydu. AKP’liler sürekli sızlandılar: “Halkın derdi anayasa değil. Millet can güvenliği, geçim derdinde. Başaramazsak sonrası felaket olur…”

CUMHURBAŞKANI KAMPANYANIN BAŞI

“Yukarı” ile doğrudan görüştüğü belli olan AKP’li söze girdi: “Bakın, bu kampanyanın motoru Cumhurbaşkanımız olacak.”

Bu sözler üzerine odadakiler birbirlerinin yüzüne baktı. Bu arada bazılarının, “Çok tehlikeli, halk bölünür, birbirimize düşeriz.” dedikleri duyuldu.

Durum böyle!

Bu hamur daha çok su çeker!”