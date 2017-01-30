Trump'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmaya Irak'tan sert tepki VatandaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± Irak'tan Ã§ekin

Donald Trump'Ä±n gÃ¶Ã§men yasasÄ±yla ilgili imzaladÄ±ÄŸÄ± kararnameyle 7 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkeden ABD'ye giriÅŸ yasaÄŸÄ± koymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Irak'taki Sadr Hareketi liderinden tepki geldi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Irak dahil yedi ülkeye vize yasaÄŸÄ± getirmesine BaÄŸdat'tan tepki geldi. Reuters'Ä±n haberine göre, Irak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ä°brahim el Caferi, bugün ABD'nin BaÄŸdat Büyükelçisi ile görüÅŸerek, Irak'Ä±n söz konusu karardan duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iletecek.Irak'ta dün parlamento dÄ±ÅŸ iliÅŸkiler komitesi, Trump yönetiminin aldÄ±ÄŸÄ± karara misilleme yapÄ±lmasÄ± için hükümete çaÄŸrÄ±da bulundu. Haberi duyuran Time dergisi, ABD'lilerin Irak'a giriÅŸinin yasaklanmasÄ±nÄ± öngören bir yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n parlamentoda oylamaya sunulabileceÄŸini belirtti. Times, böyle bir kararÄ±n, Irak'taki binlerce yardÄ±m görevlisi, müteahhit ve gazetecinin yanÄ± sÄ±ra bu ülkedeki güvenlik güçlerine destek veren 5 binden fazla Amerikan askerini zor durumda bÄ±rakabileceÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

"ÜLKEYÄ° TERK ETSÄ°NLER"

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± kararnameye Irak'ta en sert tepkilerden birini ise Sadr Hareketi lideri Mukteda el Sadr verdi.DHA'nÄ±n haberine göre, Sadr yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Irak'a ve diÄŸer ülkelere serbestçe giriyorsunuz ama onlarÄ±n ülkenize girmesini yasaklÄ±yorsunuz. Bu küstahlÄ±ktÄ±r. Önce kendi vatandaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± Irak'tan çekin" dedi.

MAHKEME FRENÄ°

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, göçmenlere ve yedi Müslüman ülkeye (Irak, Suriye, Ä°ran, Sudan, Yemen, Libya ve Somali) ABD'ye giriÅŸ yasaÄŸÄ± getirmiÅŸti. Ancak yasaÄŸÄ±n hali hazÄ±rda ABD'ye giriÅŸ iznine sahip kiÅŸileri de kapsamasÄ±na yargÄ±dan fren gelmiÅŸti. New York Bölge Hakimi Ann Donnelly, ABD'ye giriÅŸ vizeleri olduÄŸu halde sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan iki IraklÄ±yla ilgili olarak Amerikan Sivil Özgürlükler BirliÄŸi'nin baÅŸvurusunu deÄŸerlendirdi. Önceki gün alÄ±nan mahkeme kararÄ±nda Green Card (YeÅŸil Kart) sahiplerinin, giriÅŸ onayÄ± almÄ±ÅŸ göçmenlerin ve geçerli vizelerle ABD'ye ulaÅŸmÄ±ÅŸ ya da uçak yolculuÄŸunda aktarma yapmak için bekleyen kiÅŸilerin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilemeyeceÄŸi ifade edildi. Ancak kararda bu ÅŸahÄ±slarÄ±n ülkeye alÄ±nmasÄ±na dair de bir ifade yok.