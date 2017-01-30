Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 30/01/2017 15:43

Arda Turan'Ä±n referandumda kullanacaÄŸÄ± evet oyu iÃ§in kampanya baÅŸlattÄ±lar


Barcelona'da oynayan yÄ±ldÄ±z futbolcu Arda Turan'Ä±n referandum oyunun rengini belli etmesinin ardÄ±ndan kararÄ±nÄ± eleÅŸtirenler tarafÄ±ndan bir site Ã¼zerinden kampanya baÅŸlatÄ±ldÄ±.

RÄ±dvan Dilmen'in referandum için baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± "Evet" kampanyasÄ±na Murat Boz ve Arda Turan gibi ünlü isimlerde katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Arda Turan'Ä±n bu tavrÄ±nÄ± eleÅŸtiren kiÅŸiler tarafÄ±ndan Change.org adlÄ± siteden baÅŸlatÄ±lan "Barcelona FC kadrosunda faÅŸizme destek veren Arda Turan gibi oyucu barÄ±ndÄ±rmaya son ver." adlÄ± kampanya ile elektronik imza toplanÄ±yor.

 

 

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