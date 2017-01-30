FlaÅŸ, Arda Turanâ€™Ä± kovmalarÄ± iÃ§in Barcelonaâ€™ya kampanya aÃ§Ä±ldÄ±

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'Ä±n RÄ±dvan Dilmen tarafÄ±ndan referandum iÃ§in baÅŸlatÄ±lan 'Evet' kampanyasÄ±na destek vermesinin ardÄ±ndan change.org adlÄ± siteden kampanya baÅŸlatÄ±ldÄ±

RÄ±dvan Dilmen'in referandum için baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± "Evet" kampanyasÄ±na Murat Boz ve Arda Turan gibi ünlü isimlerde katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Arda Turan'Ä±n bu tavrÄ±nÄ± eleÅŸtiren kiÅŸiler tarafÄ±ndan Change.org adlÄ± siteden baÅŸlatÄ±lan "Barcelona FC kadrosunda faÅŸizme destek veren Arda Turan gibi oyucu barÄ±ndÄ±rmaya son ver." adlÄ± kampanya ile elektronik imza toplanÄ±yor.



