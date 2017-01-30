Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 30/01/2017 16:56

FlaÅŸ, Arda Turanâ€™Ä± kovmalarÄ± iÃ§in Barcelonaâ€™ya kampanya aÃ§Ä±ldÄ±

Arda Turan

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'Ä±n RÄ±dvan Dilmen tarafÄ±ndan referandum iÃ§in baÅŸlatÄ±lan 'Evet' kampanyasÄ±na destek vermesinin ardÄ±ndan change.org adlÄ± siteden kampanya baÅŸlatÄ±ldÄ±

RÄ±dvan Dilmen'in referandum için baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± "Evet" kampanyasÄ±na Murat Boz ve Arda Turan gibi ünlü isimlerde katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Arda Turan'Ä±n bu tavrÄ±nÄ± eleÅŸtiren kiÅŸiler tarafÄ±ndan Change.org adlÄ± siteden baÅŸlatÄ±lan "Barcelona FC kadrosunda faÅŸizme destek veren Arda Turan gibi oyucu barÄ±ndÄ±rmaya son ver." adlÄ± kampanya ile elektronik imza toplanÄ±yor.

 
 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Eski TRT spikeri yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'a kaÃ§arken yakalandÄ±

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda aranan eski TRT spikeri Hamza GÃ¼nerigÃ¶k'Ã¼n Yunanistan'a yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla kaÃ§arken gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.


Van'da cinsel istismara uÄŸrayan 40 gÃ¼nlÃ¼k bebek hayatÄ±nÄ± kaybetti

Van'da yaÅŸanan kan donduran olayÄ±n detaylarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. 40 gÃ¼nlÃ¼k erkek bebeÄŸin cinsel istismar uÄŸramasÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.


Trump'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmaya Irak'tan sert tepki VatandaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± Irak'tan Ã§ekin

Donald Trump'Ä±n gÃ¶Ã§men yasasÄ±yla ilgili imzaladÄ±ÄŸÄ± kararnameyle 7 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkeden ABD'ye giriÅŸ yasaÄŸÄ± koymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Irak'taki Sadr Hareketi liderinden tepki geldi.