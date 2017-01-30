Van'da cinsel istismara uÄŸrayan 40 gÃ¼nlÃ¼k bebek hayatÄ±nÄ± kaybetti

Van'da yaÅŸanan kan donduran olayÄ±n detaylarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. 40 gÃ¼nlÃ¼k erkek bebeÄŸin cinsel istismar uÄŸramasÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Van'da yaklaÅŸÄ±k 40 günlük erkek bebeÄŸin ölümüne cinsel istismarÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Van'da kafatasÄ±nda kÄ±rÄ±k, vücudunun deÄŸiÅŸik yerlerinde Ä±sÄ±rÄ±k, sol gözünde morluk ve cinsel istismar bulgularÄ± bulunan 38 günlük bebeÄŸin ölmesiyle ilgili 3 kiÅŸi tutuklandÄ±.

22 YAÅžINDA KÄ°MLÄ°ÄžÄ° OLMAYAN KADIN HASTANEYE GETÄ°RDÄ°

Van'da, Lokman Hekim Van Hastanesi'ne getirilen yaklaÅŸÄ±k 40 günlük erkek bebeÄŸin cinsel istismar sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Konuyla ilgili Ä°HA muhabirine açÄ±klamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi BaÅŸhekimi Operatör Dr. Mesut Pekmez, kimliÄŸi olmayan bir erkek bebeÄŸin, yine kimliÄŸi olmayan ve annesi olduÄŸunu iddia eden yaklaÅŸÄ±k 22 yaÅŸlarÄ±nda bir kadÄ±n tarafÄ±ndan hastaneye getirildiÄŸini belirtti.

DOKTOR O ANLARI ANLATTI

BebeÄŸin ölü bir ÅŸekilde hastaneye getirilmesi üzerine acil müdahalelerde kullanÄ±lan 'mavi kod'un verildiÄŸini ifade eden Pekmez, "Mavi kodun verilmesinin ardÄ±ndan acil servise doÄŸru gittiÄŸimde, bir bebeÄŸe anestezi, acil ve çocuk doktorlarÄ±n hep birlikte müdahale ettiklerini gördüm. Bende olaya katÄ±ldÄ±m. Ä°lk müdahalede çocuÄŸun aÄŸzÄ±ndan ve akciÄŸerlerinden bol bol süt geliyordu. Biz ilk etapta buna baÄŸlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündük. Çocukla ilgili gerekli müdahaleler, yeniden canlandÄ±rma iÅŸlemi yapÄ±ldÄ±. Daha sonra makineye baÄŸlanacak ÅŸekilde çocuk hazÄ±rlandÄ±. Kalp masajlarÄ± yapÄ±ldÄ±. Ondan sonra biz çocuÄŸumuzu yeni doÄŸan yoÄŸun bakÄ±m ünitemize aldÄ±k. Bu esnada ayrÄ±ntÄ±lÄ± bakÄ±ma daha sonra geçildi. Çünkü öncelikli amacÄ±mÄ±z, çocuÄŸumuzun tekrar hayata tutunmasÄ± için canlandÄ±rma iÅŸlemiydi. CanlandÄ±rma iÅŸlemi yaptÄ±ktan sonra ayrÄ±ntÄ±lÄ± muayenede, ÅŸüpheli bulgular saptanmasÄ± nedeniyle gerekli ayrÄ±ntÄ±lÄ± muayene ve filmler çekildikten sonra olay adli mercilere çok hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde iletildi" dedi.

"20-22 SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTÄ°"

PerÅŸembe günü acil servise gelen bebeÄŸin tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sözlerine ekleyen Pekmez, "BebeÄŸimiz, yaklaÅŸÄ±k 20-22 saat sonra Cuma saat 10.00 civarÄ±nda vefat etti. BebeÄŸimizin vefatÄ±nÄ± biz yine adli mercilere ve savcÄ±lÄ±ÄŸa hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde intikal ettirdik. Adli tÄ±p uzmanÄ± ve savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n önderliÄŸinde otopsileri yapÄ±ldÄ±. Biz de olayÄ±n sonucunu takip ediyoruz. Olay adli bir olaydÄ±r ve savcÄ±lÄ±ÄŸa intikal etmiÅŸtir" ifadelerini kullandÄ±.

3 KÄ°ÅžÄ° TUTUKLANDI

Van'da kafatasÄ±nda kÄ±rÄ±k, vücudunun deÄŸiÅŸik yerlerinde Ä±sÄ±rÄ±k, sol gözünde morluk ve cinsel istismar bulgularÄ± bulunan 38 günlük bebeÄŸin ölmesiyle ilgili 3 kiÅŸi tutuklandÄ±. Van ValiliÄŸi, konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Ä°limizde Ä°pekyolu ilçesinde özel hastaneye 26 Ocak 2017 günü 13.00 sÄ±ralarÄ±nda tedavi amacÄ±yla annesi P.T. ile F.A. ve Y.G. isimli erkek ÅŸahÄ±slar tarafÄ±ndan götürülen 38 günlük erkek bebeÄŸin yapÄ±lan muayenesinde; kafatasÄ±nda kÄ±rÄ±k, vücudunun deÄŸiÅŸik yerlerinde Ä±sÄ±rÄ±k, sol gözünde morluk ve cinsel istismar bulgularÄ±nÄ±n bulunduÄŸu, bebeÄŸin hayati tehlikesinin bulunduÄŸu ve yoÄŸun bakÄ±mda tedaviye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bilgilerinin Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸüne bildirilmesi üzerine AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü Cinayet Büro AmirliÄŸi tarafÄ±ndan tahkikat baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Olayla ilgili olarak bahsi geçen ÅŸahÄ±slar yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸlar, tahkikat devam ederken tedavi altÄ±nda bulunan bebek 27 Ocak 2017 günü yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸtir. Yakalanarak haklarÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lan ÅŸüpheliler, düzenlenen tahkikat evrakÄ± ile 30 Ocak 2017 günü Van Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na sevk edilmiÅŸlerdir" denildi.