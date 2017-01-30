Eski TRT spikeri yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'a kaÃ§arken yakalandÄ±

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda aranan eski TRT spikeri Hamza GÃ¼nerigÃ¶k'Ã¼n Yunanistan'a yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla kaÃ§arken gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Edirne'de, FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan eski TRT spikeri Hamza Günerigök, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
ÜST ARAMASINDA BULANAN DOLARLARA EL KONULDU
AlÄ±nan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± hudut birlikleri, Meriç ilçesi yakÄ±nlarÄ±ndaki askeri bölgedeki kontrollerde, hakkÄ±nda FETÖ/PDY'ye üye olduÄŸu iddiasÄ±yla gözaltÄ± kararÄ± bulunan Günerigök'ü yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan'a çÄ±kma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaparken yakaladÄ±.ZanlÄ±nÄ±n üst aramasÄ±nda bulunan 5 bin 200 dolara el konuldu. Günerigök, jandarmadaki ifadesinin ardÄ±ndan Uzunköprü Adliyesine sevk edildi.