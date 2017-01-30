Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 30/01/2017 17:35

Eski TRT spikeri yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'a kaÃ§arken yakalandÄ±


FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda aranan eski TRT spikeri Hamza GÃ¼nerigÃ¶k'Ã¼n Yunanistan'a yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla kaÃ§arken gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Edirne'de, FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan eski TRT spikeri Hamza Günerigök, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ÜST ARAMASINDA BULANAN DOLARLARA EL KONULDU

AlÄ±nan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± hudut birlikleri, Meriç ilçesi yakÄ±nlarÄ±ndaki askeri bölgedeki kontrollerde, hakkÄ±nda FETÖ/PDY'ye üye olduÄŸu iddiasÄ±yla gözaltÄ± kararÄ± bulunan Günerigök'ü yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan'a çÄ±kma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaparken yakaladÄ±.ZanlÄ±nÄ±n üst aramasÄ±nda bulunan 5 bin 200 dolara el konuldu. Günerigök, jandarmadaki ifadesinin ardÄ±ndan Uzunköprü Adliyesine sevk edildi.

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