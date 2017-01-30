Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 30/01/2017 20:41

Yunanistan'a kaÃ§an darbeci askerler bakÄ±n mahkemeden ne talep etmiÅŸ


15 Temmuz gecesi Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci asker, mahkemeden serbest bÄ±rakÄ±lmayÄ± talep etti.

Yunanistan Yüksek Temyiz Mahkemesi kararÄ±yla Türkiye'ye iade edilmeyen 8 darbeci asker YabancÄ±lar MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan sÄ±ÄŸÄ±nma taleplerinin incelenmesine kadar 3 ay tutuklu kalmalarÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Yunanistan yargÄ± sistemine göre suçsuz bulunmalarÄ± üzerine "bir gün dahi tutuklu kalmalarÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ileri sürerek, tutukluluk hallerinin sona ermesini istedi. KararÄ±n önümüzdeki günlerde çÄ±kmasÄ± bekleniyor.

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darbeci askerler

Yunanistan'daki darbeci askerler bakÄ±n ne istemiÅŸ

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