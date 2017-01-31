TÃœÄ°K aÃ§Ä±kladÄ± iÅŸte 2016 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye nÃ¼fusu

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu'nun aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re 2016 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye nÃ¼fusu 1 milyon 73 bin 818 kiÅŸi arttÄ±.

Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K), "Adrese DayalÄ± Nüfus KayÄ±t Sistemi 2016 SonuçlarÄ±"nÄ± açÄ±kladÄ±. Buna göre, 2015 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla 78 milyon 741 bin 53 kiÅŸi olan ülke nüfusu, 1 milyon 73 bin 818 kiÅŸilik artÄ±ÅŸla 2016 sonunda 79 milyon 814 bin 871 kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±.Erkek nüfusun oranÄ± yüzde 50,2 (40 milyon 43 bin 650 kiÅŸi), kadÄ±n nüfusun oranÄ± ise yüzde 49,8 (39 milyon 771 bin 221 kiÅŸi) oldu. YÄ±llÄ±k nüfus artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±, 2015'te binde 13,4 iken, 2016'da binde 13,5'e yükseldi.

KÖYLERDE YAÅžAYANLARIN ORANI DÜÅžÜYOR

Ä°l ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranÄ±, 2015'te yüzde 92,1 iken, bu oran 2016'da yüzde 92,3 olarak gerçekleÅŸti. Belde ve köylerde yaÅŸayanlarÄ±n oranÄ± ise yüzde 7,7 oldu.

NÜFUSUN YÜZDE 18.5'Ä° Ä°STANBUL'DA YAÅžIYOR

Türkiye nüfusunun yüzde 18,5'inin ikamet ettiÄŸi Ä°stanbul, 14 milyon 804 bin 116 kiÅŸi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sÄ±rasÄ±yla 5 milyon 346 bin 518 kiÅŸi ile Ankara, 4 milyon 223 bin 545 kiÅŸi ile Ä°zmir, 2 milyon 901 bin 396 kiÅŸi ile Bursa ve 2 milyon 328 bin 555 kiÅŸi ile Antalya takip etti. Tunceli ise 82 bin 193 kiÅŸi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.

ORTANCA YAÅžIN EN YÜKSEK OLDUÄžU Ä°L SÄ°NOP

Ülkemizde 2015 yÄ±lÄ±nda 31 olan ortanca yaÅŸ, 2016 yÄ±lÄ±nda önceki yÄ±la göre artÄ±ÅŸ göstererek 31,4 oldu. Ortanca yaÅŸ erkeklerde 30,8 iken, kadÄ±nlarda 32 olarak gerçekleÅŸti. Ortanca yaÅŸÄ±n en yüksek olduÄŸu iller sÄ±rasÄ±yla 39,6 ile Sinop, 39,1ile BalÄ±kesir ve 38,8 ile Edirne oldu. Ortanca yaÅŸÄ±n en düÅŸük olduÄŸu iller ise sÄ±rasÄ±yla 19,5 ile ÅžanlÄ±urfa ve ÅžÄ±rnak, 20,5 ile AÄŸrÄ± ve 20,8 ile Siirt oldu.

Ä°Åž GÜCÜ ORANI ARTTI

Ülkemizde 15-64 yaÅŸ grubunda bulunan (çalÄ±ÅŸma çaÄŸÄ±ndaki) nüfusun oranÄ±, 2016 yÄ±lÄ±nda bir önceki yÄ±la göre yüzde 1,6 artarak yüzde 68 olarak gerçekleÅŸti. Çocuk yaÅŸ grubu olarak tanÄ±mlanan 0-14 yaÅŸ grubundaki nüfusun oranÄ± ise yüzde 23,7'ye gerilerken, 65 ve daha yukarÄ± yaÅŸtaki nüfusun oranÄ± da yüzde 8,3'e yükseldi.Nüfus yoÄŸunluÄŸu olarak ifade edilen 'bir kilometrekareye düÅŸen kiÅŸi sayÄ±sÄ±', Türkiye genelinde 2015 yÄ±lÄ±na göre 2 kiÅŸi artarak 104 kiÅŸi oldu. Ä°stanbul, kilometrekareye düÅŸen 2 bin 849 kiÅŸi ile nüfus yoÄŸunluÄŸunun en yüksek olduÄŸu ilimiz oldu. Bunu sÄ±rasÄ±yla; 507 kiÅŸi ile Kocaeli, 352 kiÅŸi ile Ä°zmir ve 290 kiÅŸi ile Gaziantep takip etti. Nüfus yoÄŸunluÄŸu en az olan il ise bir önceki yÄ±lda olduÄŸu gibi, kilometrekareye düÅŸen 11 kiÅŸi ile Tunceli oldu.Yüzölçümü bakÄ±mÄ±ndan ilk sÄ±rada yer alan Konya'nÄ±n nüfus yoÄŸunluÄŸu 56, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova'nÄ±n nüfus yoÄŸunluÄŸu ise 285 olarak gerçekleÅŸti.