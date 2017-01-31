Hulusi Akar'Ä±n Kardak ziyaretindeki o isim hapis yattÄ± kansere yakalandÄ±

TÃ¼rkiye-Yunanistan arasÄ±nda Ã§Ä±kan Kardak krizi nedeniyle Hulusi Akar'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretlere katÄ±lan TuÄŸamiral Levent Kerim UÃ§a'nÄ±n balyozdan hapis yattÄ±ÄŸÄ± ardÄ±ndan da kansere yakalandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar'Ä±n kuvvet komutanlarÄ±yla Kardak kayalÄ±klarÄ± bölgesinde yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede, son altÄ± yÄ±lda hem kumpas hem kanser hem de cuntacÄ±larla mücadelesinden baÅŸarÄ±yla çÄ±kan TuÄŸamiral Levent Kerim Uça da vardÄ±. Uça, Deniz Harp Okulu'nda alay komutanÄ±yken, Gölcük Donanma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda 'çÄ±kan' belgeler gerekçe gösterilerek, 22 AÄŸustos 2011'de 'darbeye teÅŸebbüs' suçundan tutuklandÄ±.

KANSERE YAKALANDI

Hapiste kansere yakalandÄ±. Beynindeki ur 5 saatlik bir ameliyatla alÄ±ndÄ± ancak tüm giriÅŸimlere raÄŸmen tahliye edilmedi. Balyoz DavasÄ±'ndan 13 yÄ±l 4 ay hapis cezasÄ± alan Levent Kerim Uça, 17- 25 AralÄ±k sürecinden sonra, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararÄ± üzerine, 3 yÄ±l tutuklu kaldÄ±ktan sonra tahliye edildi. Yeniden yargÄ±lamada beraat etti ve görevine döndü.

15 TEMMUZ'DA REHÄ°N ALINDI

15 Temmuz darbe teÅŸebbüsü sÄ±rasÄ±nda Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda cuntacÄ±larca rehin alÄ±ndÄ±. Darbe giriÅŸimi baÅŸarÄ±sÄ±z olunca kurtarÄ±lan Uça, tuÄŸamiral oldu. Uça, yeni rütbesiyle Marmaris'teki Aksaz Deniz Üs KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda Güney Görev Grup KomutanÄ± olarak onlarca savaÅŸ gemisinin komutasÄ±na geçti.

YUNANÄ°STAN'DAN AÇIKLAMA

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä±n kuvvet komutanlarÄ±yla Kardak açÄ±klarÄ±na gitmesi Yunan basÄ±nÄ±nda manÅŸetlere çÄ±karken, Yunanistan CumhurbaÅŸkanÄ± Pavlopulos, "YapÄ±lan ciddi ihlaldir" dedi. Pavlopulos, ÅŸunlarÄ± söyledi:"Sadece Yunan karasularÄ± deÄŸil Avrupa'nÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ± da Lozan AntlaÅŸmasÄ± da ihlal edilmiÅŸtir. UmarÄ±m gelecekte bir daha tekrarlanmaz. Çünkü böyle bir ÅŸeyin sadece ikili deÄŸil Türkiye-AB iliÅŸkilerine de etkisi olur. Dost ve komÅŸu ülke Türkiye'ye tarihe, iyi komÅŸuluÄŸa saygÄ± göstermesi gerektiÄŸini söylemek isterim. Dost olduÄŸumuzu söylemek yetmez, kanÄ±tlamamÄ±z da gerekir."