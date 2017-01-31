Ã‡Ä±lgÄ±n projenin gelir kaynaÄŸÄ±nÄ± bakÄ±n ne saÄŸlayacakmÄ±ÅŸ

Kanal Ä°stanbul'un gelir kaynaÄŸÄ±nÄ± projeden Ã§Ä±kacak toprakla yapÄ±lacak yapay adalar saÄŸlayacak.

Kanal Ä°stanbul projesine yönelik ihalelere bu yÄ±l içinde çÄ±kÄ±lmasÄ± planlanÄ±rken, kanaldan çÄ±karÄ±lacak 2.7 milyar metreküp hafriyatla yapÄ±lacak yapay adalara yönelik çalÄ±ÅŸmalar da baÅŸladÄ±. Hafriyatla, Marmara ve Karadeniz'e çÄ±kÄ±ÅŸ noktalarÄ±na yapay adalar kurulacak. Bu adalarÄ±n üzerine de kanalÄ± finanse etmek için gelir getirici projeler yapÄ±lacak. Adalara konut yapÄ±mÄ± da düÅŸünülüyor. Kanal Ä°stanbul projesine yönelik güzergâh ve finansman çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ederken, UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Ahmet Arslan, kanala yönelik ihalelere bu yÄ±l çÄ±kmak istediklerini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

HAFRÄ°YAT KALÄ°TESÄ°NE GÖRE ADALAR KURULACAK

Bu kapsamda, kanaldan çÄ±kacak toprakla yapÄ±lacak adalara iliÅŸkin detaylar da netleÅŸmeye baÅŸladÄ±. Kanal inÅŸasÄ±nda çÄ±kan her topraÄŸÄ±n ada yapmaya uygun olmayacaÄŸÄ± belirtilirken, toprak kimyasal deÄŸerlerine göre iyileÅŸtirmeye tabi tutulacak. Asit ve metal yoÄŸunluÄŸu olan topraklar ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacak. AdalarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± yerin belirlenmesinde de sismik hareketler ve deniz derinliÄŸi dikkate alÄ±nacak.

GELÄ°R KANALIN FÄ°NANSMANINDA KULLANILACAK

AdalarÄ±n yapÄ±mÄ± için öncelikle taÅŸocaklarÄ±ndan kayalar getirilecek. Bu kayalarda yapÄ±lacak tahkimatÄ±n ardÄ±ndan, kayalarÄ±n ortasÄ±na Kanal Ä°stanbul topraÄŸÄ± dökülecek. AdalarÄ±n üzerinde de rekreasyon alanlarÄ± baÅŸta olmak üzere gelir getirici projeler yaratÄ±lacak. Projelerin pazarlanmasÄ±ndan elde edilecek gelir, kanalÄ±n finansmanÄ±nda kullanÄ±lacak. Bu kapsamda adalar üzerinde konut projesi de geliÅŸtirilebilecek.

DENÄ°Z TRAFÄ°ÄžÄ° OLUÅžACAK

Projelere göre, adalara da ayrÄ± isimler verilmesi planlanÄ±yor. Yetkililer, adalarÄ±n üzerinde yapÄ±lacak projenin henüz netleÅŸmediÄŸini belirterek "Adalarda hayat olacak. Restoranlar olabilir. Dünyada bunun örnekleri bulunuyor" dedi. Bu adalara yönelik deniz trafiÄŸi de oluÅŸacak. Kanal çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nda ve adalarda, liman ve yanaÅŸma alanlarÄ± olacak.

3 ADA PLANI FÄ°ZÄ°BÄ°LÄ°TEYE BAÄžLI

Åžu anda 3 adet planlanan adalarÄ±n sayÄ±sÄ± büyüklüÄŸü ve konumu da yapÄ±lacak fizibilite ile hafriyata göre netleÅŸecek.

Kanal Ä°stanbul'un uzunluÄŸu: 43 KM

YatÄ±rÄ±m tutarÄ±: 15 milyar $

Kanal üzerindeki köprü sayÄ±sÄ±: 6