YPG'ye Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgesinde kullanmasÄ± iÃ§in Kanada zÄ±rhlÄ±sÄ± verdiler

Yeni zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ± araÃ§ verilen YPG'li terÃ¶ristler Kanada zÄ±rhlÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde fotoÄŸraf yayÄ±nladÄ±lar

Terör örgütü YPG'ye çatÄ±ÅŸma bölgesinde kullanmasÄ± için yeni zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ± verildiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Kanada merkezli IAG ÅŸirketine ait 4x4 yüksek korumalÄ± zÄ±rhlÄ± araçlarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± YPG'lilerin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarla öÄŸrenildi. PKK'nÄ±n Suriye kolu olan YPG'ye yeni zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ± araç verildi. Kanada'da kurulan ÅŸu anda dünyanÄ±n 8 ülkesinde çok uluslu olarak faaliyet gösteren IAG (International Armored Group) adlÄ± ÅŸirkete ait olan zÄ±rhlÄ± araçlarÄ±n YPG'ye verildiÄŸi örgüt mensuplarÄ±nÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarla ortaya çÄ±ktÄ±. YPG'ye kaç adet zÄ±rhlÄ± araç verildiÄŸine dair bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.

10 KÄ°ÅžÄ° KAPASÄ°TELÄ°

IAG Guardian APC olarak tanÄ±tÄ±lan taÅŸÄ±yÄ±cÄ±, 4x4 yüksek korumalÄ± bir zÄ±rhlÄ± araç. ÇatÄ±ÅŸma bölgelerinde askerler ile ayrÄ±ca kolluk kuvvetleri tarafÄ±ndan kullanÄ±labilen taktik zÄ±rhlÄ± araçta tam teçhizatlÄ± 10 askeri personel taÅŸÄ±nabiliyor. IAG Guardian'Ä±n 360 derece dönen taretine makineli tüfek, füze ve bomba atar monte ediliyor. Araçta yangÄ±n söndürme sistemi, taktik tekerlekler, elektrikli vinç, monitörlü termal görüntüleme ve gözetleme kameralarÄ±, uzun menzilli Ä±ÅŸÄ±klar, VHF ve HF iletiÅŸim sistemleri bulunuyor.

ABD ORDUSU VE BM DE KULLANIYOR

Yüksek balistik ve patlama direncine sahip IAG Guardian'Ä±n zemini, kara mayÄ±nlarÄ± ve EYP'lere karÅŸÄ± korumasÄ± için özel olarak tasarlandÄ±. Blast (patlama) etkisini azaltan zÄ±rh ve koltuk sistemine sahip araç YPG militanlarÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±lmaya baÅŸladÄ±. B6 ve B7 koruma seviyeli zÄ±rha sahip olan araçlarÄ± ABD Ordusu, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi, Malezya gibi ülkeler ile BirleÅŸmiÅŸ Milletler askeri amaçlÄ± kullanÄ±yor.

TÜRKÄ°YE TEPKÄ°LÄ°

Türkiye, baÅŸta uçaklar ve helikopterle bölgeye silah indiren ABD olmak üzere; Almanya, Fransa ve Ä°talya gibi YPG'ye silah verme kararÄ± alan ülkelere tepki gösteriyor. ABD ve diÄŸer ülkeler silahlarÄ±n DEAÅž'a karÅŸÄ± kullanÄ±lmasÄ± için verildiÄŸini söylüyor. Ancak bu silahlarÄ±n namlularÄ± PKK tarafÄ±ndan Türkiye'ye çevriliyor. YPG'nin elinde Alman yapÄ±mÄ± tanksavar füzelerinden, Rus yapÄ±mÄ± zÄ±rhlÄ± muhabere aracÄ± BMP'ye kadar bir çok konvansiyonel silah bulunuyor.

BURSA'DA OFÄ°SÄ° VAR

BazÄ± markalarÄ±n ÅŸasisi üzerine araçlar imal edip, bazÄ± markalarÄ±nda 4x4, kamyon ve otomobillerini zÄ±rhlandÄ±ran IAG, 21 yÄ±l önce Kanada'da kuruldu. IAG'nin Amerika BirleÅŸik Devletleri, Kanada, Ä°ngiltere, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Güney Afrika, Bulgaristan, Pakistan ve Türkiye'de üretim tesisleri ve satÄ±ÅŸ ofisleri var. Åžirketin Türkiye'deki üretim tesisleri Bursa'da bulunuyor. Åžirketin ürettiÄŸi zÄ±rhlÄ± araçlar NATO ülkelerinin bir çoÄŸunda kullanÄ±yor.

Kaynak: Vatan