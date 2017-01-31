Kardak'ta sÄ±cak geliÅŸme TÃ¼rk Yunan gemileri arasÄ±nda gerginlik yaÅŸandÄ±

Kardak AdasÄ±'nÄ± aÅŸarak TÃ¼rk karasularÄ±na giren 2 Yunan botu ile TÃ¼rk askerinin 45 dakika sÃ¼ren geriliminin ardÄ±ndan Yunan botlarÄ± kendi sularÄ±na dÃ¶ndÃ¼.

Kardak krizi 21'inci yÄ±lÄ± geride bÄ±rakÄ±rken, bugün Ege Denizi'nde 45 dakika süren gerginlik oldu. Sahil güvenlik ekiplerine ait 1'i karakol botu olmak üzere 5 botla Türk askeri, Kardak kayalÄ±klarÄ± çevresindeki bekleyiÅŸini sürdürüyor. Saat 11.00'de Kardak kayalÄ±klarÄ±na gelen 2 Yunan sahil güvenlik botunun kayalÄ±klarÄ± geçerek Türk karasularÄ±na girmesi üzerine, Türk askeri müdahale etti. Yunan botlarÄ±, Türk sularÄ±ndan çÄ±karÄ±ldÄ±. Yunan botlarÄ± daha sonra, Kardak kayalÄ±klarÄ±na 1.5 mil uzaklÄ±ktaki Kalalimnos AdasÄ± yakÄ±nlarÄ±na çekilince gerginlik de sona erdi. Türk askerinin bölgedeki bekleyiÅŸi sürüyor.

KARDAK'TA NE OLMUÅžTU?

Tarihe Kardak Krizi olarak geçen olay 1996 yÄ±lÄ±nÄ±n Ocak ayÄ±nda yaÅŸandÄ±. Figen Akat adlÄ± Türk gemisi 25 AralÄ±k 1995 tarihinde Ege Denizi'ndeki, Bodrum'un 3.8 mil uzaklÄ±ÄŸÄ±ndaki Kardak KayalÄ±klarÄ±nda karaya oturdu. Bu olaydan sonra Yunanistan, deniz kazasÄ±nÄ±n kendi karasularÄ±nda olduÄŸunu ileri sürdü. Türkiye ise söz konusu adalarÄ±n kendisine ait olduÄŸunu belirtti. Yunan ordusu, bir süre sonra doÄŸudaki adacÄ±ÄŸa asker çÄ±karÄ±p bayrak dikti. Bunun üzerine iki ülkenin deniz kuvvetleri adanÄ±n çevresinde konuÅŸlandÄ±. Dönemin BaÅŸbakanÄ± Tansu Çiller, "O bayrak inecek, o asker gidecek" diyerek Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin savaÅŸa hazÄ±r olduÄŸunu belirtti ve 30 Ocak 1996 gecesi adaya asker çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Türk SAT ve SAS komandolarÄ± DoÄŸu Kardak'Ä± kuÅŸatan Yunan donanmasÄ±nÄ±n arasÄ±ndan geçerek hemen yandaki ikinci adaya (BatÄ± Kardak) gece operasyonu ile çÄ±kÄ±p Türk bayraÄŸÄ±nÄ± dikti. Daha sonra ABD ve NATO'nun giriÅŸimleriyle tansiyon düÅŸürüldü ve kriz öncesi duruma dönüldü.