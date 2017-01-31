Netanyahu sert Ã§Ä±ktÄ± Ä°ran'Ä±n saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ± cevapsÄ±z kalmamalÄ±

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Benyamin Netanyahu, Ä°ran'Ä±n fÃ¼ze denemesine karÅŸÄ± tepki gÃ¶sterdi.

BM Güvenlik Konseyi, 2010'da Ä°ran'Ä±n nükleer baÅŸlÄ±k takÄ±labilecek balistik füzelerle ilgili tüm faaliyetlerini yasaklamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak bu karar, BM Güvenlik Konseyi'nin beÅŸ daimi üyesi ve Almanya'yla varÄ±lan uzlaÅŸma sonucu kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Bunun yerine, Ä°ran'a nükleer baÅŸlÄ±k takÄ±labilen balistik füzelerle ilgili faaliyetlere giriÅŸmemesi yönünde "çaÄŸrÄ±" yapÄ±lan bir karar alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi, Ä°ran'Ä±n füze denemesiyle ilgili olarak bugün toplanacak. ToplantÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± ABD tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±. Netanyahu, Facebook'tan yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda "Ä°ran'Ä±n saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ± cevapsÄ±z kalmamalÄ±" dedi.Netanyahu, Ä°ran'Ä±n nükleer faaliyetlerini sÄ±nÄ±rlamasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bu ülkeye yÄ±llardÄ±r uygulanan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n hafifletilmesini öngören anlaÅŸmaya ÅŸiddetle karÅŸÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.Ä°ran geçmiÅŸte, Ä°srail'in ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu. Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif, füze denemesiyle ilgili sorulara, "Füze meselesi, nükleer anlaÅŸmanÄ±n kapsamÄ±nda deÄŸil" dedi.