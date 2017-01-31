Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 31/01/2017 19:00

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili flaÅŸ haber 10 kiÅŸi tutuklandÄ±

reina saldÄ±rÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 10 kiÅŸi tutuklandÄ±

Ä°stanbul Ortaköy'de 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terör  saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Ä°zmir'de düzenlenen operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan ve terör  örgütü DEAÅž üyesi olduÄŸu iddia edilen 10 yabancÄ± uyruklu tutuklandÄ±. Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ± Vekili Okan Bato'nun yürüttüÄŸü soruÅŸturma  kapsamÄ±nda, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Ä°stihbarat ve Terörle Mücadele Åžubesi  ekiplerince Ortaköy'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu ileri sürülenlere  yönelik bornova ve Buca ilçelerinde özel harekat polislerinin desteÄŸiyle 4  Ocak'ta düzenlenen baskÄ±nlarda gözaltÄ±na alÄ±nan 10 kiÅŸinin emniyetteki iÅŸlemleri  tamamlandÄ±.SaÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilen 10 yabancÄ± uyruklu zanlÄ±, "terör  örgütüne üye olmak" suçlamasÄ±yla adliyeye sevk edildi.ZanlÄ±lar "terör örgütüne üye olmak" suçlamasÄ±yla çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece  tutuklandÄ±.

Ä°ZMÄ°R'DEKÄ° OPERASYON

Ä°zmir'de, Ä°stanbul Ortaköy'de 39 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi terör  saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± iddia edilen ÅŸüphelilere yönelik 4 Ocak'ta  operasyon düzenlenmiÅŸti. Terör örgütü DEAÅž üyesi olduÄŸu öne sürülen 21 zanlÄ±,  Buca ve Bornova ilçelerindeki 4 adrese eÅŸ zamanlÄ± gerçekleÅŸtirilen operasyonda  gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.ZanlÄ±larÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± evlerdeki aramada, keskin niÅŸancÄ± ve gece görüÅŸ  dürbünü, palaska, sÄ±rt çantasÄ±, GPS cihazÄ± ile bazÄ± askeri malzemeler ele  geçirilmiÅŸti.Åžüphelilerin, Ortaköy'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren Abdulkadir  Masharipov ile Konya'daki hücre evinde birlikte kaldÄ±klarÄ±, terör örgütü DEAÅž'Ä±n  Suriye'deki yöneticilerinin talimatlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul'daki örgüt üyelerinin  yönlendirmesiyle Ä°zmir'de hücre evi yapÄ±lanmasÄ±na gittiÄŸi belirlenmiÅŸti.AynÄ± operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan 11 yabancÄ± uyruklu kadÄ±n, 26 Ocak'ta  çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

 
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