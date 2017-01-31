Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili flaÅŸ haber 10 kiÅŸi tutuklandÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 10 kiÅŸi tutuklandÄ±

Ä°stanbul Ortaköy'de 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Ä°zmir'de düzenlenen operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan ve terör örgütü DEAÅž üyesi olduÄŸu iddia edilen 10 yabancÄ± uyruklu tutuklandÄ±. Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ± Vekili Okan Bato'nun yürüttüÄŸü soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Ä°stihbarat ve Terörle Mücadele Åžubesi ekiplerince Ortaköy'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu ileri sürülenlere yönelik bornova ve Buca ilçelerinde özel harekat polislerinin desteÄŸiyle 4 Ocak'ta düzenlenen baskÄ±nlarda gözaltÄ±na alÄ±nan 10 kiÅŸinin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.SaÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilen 10 yabancÄ± uyruklu zanlÄ±, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasÄ±yla adliyeye sevk edildi.ZanlÄ±lar "terör örgütüne üye olmak" suçlamasÄ±yla çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

Ä°ZMÄ°R'DEKÄ° OPERASYON

Ä°zmir'de, Ä°stanbul Ortaköy'de 39 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± iddia edilen ÅŸüphelilere yönelik 4 Ocak'ta operasyon düzenlenmiÅŸti. Terör örgütü DEAÅž üyesi olduÄŸu öne sürülen 21 zanlÄ±, Buca ve Bornova ilçelerindeki 4 adrese eÅŸ zamanlÄ± gerçekleÅŸtirilen operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.ZanlÄ±larÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± evlerdeki aramada, keskin niÅŸancÄ± ve gece görüÅŸ dürbünü, palaska, sÄ±rt çantasÄ±, GPS cihazÄ± ile bazÄ± askeri malzemeler ele geçirilmiÅŸti.Åžüphelilerin, Ortaköy'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren Abdulkadir Masharipov ile Konya'daki hücre evinde birlikte kaldÄ±klarÄ±, terör örgütü DEAÅž'Ä±n Suriye'deki yöneticilerinin talimatlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul'daki örgüt üyelerinin yönlendirmesiyle Ä°zmir'de hücre evi yapÄ±lanmasÄ±na gittiÄŸi belirlenmiÅŸti.AynÄ± operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan 11 yabancÄ± uyruklu kadÄ±n, 26 Ocak'ta çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.