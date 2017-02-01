Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/02/2017 07:24

Reina saldÄ±rganÄ±na saldÄ±rÄ± talimatÄ±nÄ± veren kiÅŸi tutuklandÄ±

reina saldÄ±rganÄ±

Reina'da 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±yla ilgili saldÄ±rgana yardÄ±m eden terÃ¶rist tutuklandÄ±

Tutuklananlar arasÄ±nda saldÄ±rÄ±nÄ±n talimatÄ±nÄ± verdiÄŸi iddia edilen Ä°lyas MamaÅŸaripov da bulunuyor.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturmada toplam 17 ÅŸüpheli iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevkedildi.

Nöbetçi Ä°stanbul 4. Sulh Ceza HakimliÄŸi, ifadeleri alÄ±nan ÅŸüphelilerden Ä°lyas MamaÅŸaripov ve eÅŸi Marhaba Abduloeva'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 10 kiÅŸinin tutuklanmasÄ±na karar verdi. 5 kiÅŸi ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

"Anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs", "silahlÄ± terör örgütüne üye olma" ve "nitelikli ÅŸekilde kasten öldürme suçuna yardÄ±m etme" suçlarÄ±ndan tutuklanan Ä°lyas MamaÅŸaripov'un saldÄ±rÄ±nÄ±n talimatÄ±nÄ± veren kiÅŸi olduÄŸu öne sürülüyor.

Masharipov'un sorgusu sürüyor

Son tutuklamalarla birlikte soruÅŸturmadaki toplam tutuklu sayÄ±sÄ± 13'e ulaÅŸtÄ±.

Esenyurt'ta bir eve yapÄ±lan baskÄ±nda yakalanan, "saldÄ±rÄ±nÄ±n bir numaralÄ± zanlÄ±sÄ±" konumundaki Abdulgadir Masharipov'un Emniyet'teki sorgusu ise devam ediyor.

DoÄŸan Haber AjansÄ±, saldÄ±rÄ± ile ilgili olduÄŸu ÅŸüphesiyle Emniyet'te halen 30'a yakÄ±n kiÅŸinin sorgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

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reina saldÄ±rÄ±

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