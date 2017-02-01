Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/02/2017 12:28

DAEÅž'e ait 163 hedef vuruldu 14 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

fÄ±rat kalkanÄ± harekatÄ±

TerÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda 23 DAEÅž hedefi vurulurken 14 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 162'nci gününde terör örgütü DEAÅž'a ait 23 hedef vuruldu, 14 terörist etkisiz hale getirildi.Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, DEAÅž baÅŸta olmak üzere terör örgütlerinin yarattÄ±ÄŸÄ± tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliÄŸini artÄ±rmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için 24 AÄŸustos 2016'da baÅŸlatÄ±lan "FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±" sürüyor.HarekatÄ±n 162'nci gününde muhalif unsurlardan oluÅŸan özel görev kuvvet gruplarÄ±nca, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik yürütülen ve hedef tespit vasÄ±talarÄ± ile tespit edilen 163 DEAÅž hedefi vuruldu. AtÄ±ÅŸlarla bölgedeki terörist gruplarÄ±n faaliyetleri baskÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafÄ±ndan Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 23 DEAÅž hedefine yönelik hava harekatÄ±nda barÄ±nma amaçlÄ± kullanÄ±lan 21 bina, bir karargah binasÄ± ve bir bombalÄ± araç imha edildi.Ä°cra edilen hava harekatÄ± ve çatÄ±ÅŸmalarda 14 DEAÅž terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.DEAÅž'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek saÄŸlayan, patlayÄ±cÄ± madde tespit ve imha timlerince harekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bugüne kadar çoÄŸu tuzaklanmÄ±ÅŸ 3 bin 550 el yapÄ±mÄ± paylayÄ±cÄ± ve 55 mayÄ±n tesirsiz hale getirildi.Bu arada Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca El Bab ve Bzagah DEAÅž hedeflerine yönelik hava harekatlarÄ±nÄ±n görüntüleri de paylaÅŸÄ±ldÄ±.

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