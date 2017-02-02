Yunanistan'Ä±n Savunma BakanÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye kÃ¼stah sÃ¶zler

Yunanistan'Ä±n darbeci askerleri TÃ¼rkiye'ye iade etmemesinin ardÄ±ndan Kardak krizi yine gÃ¼ndeme geldi. Yunanistan, TÃ¼rkiye'nin bu konudaki tavrÄ±nÄ± "Kovboy hareketleri" olarak nitelendiriyor.

Ajansa konuÅŸan Yunan savunma bakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri, merkez ve güney Ege'de bulunan adalarÄ±n üzerindeki hava sahalarÄ±na yönelik 138 ihlalin gerçekleÅŸtiÄŸini öne sürerken, bu sayÄ±nÄ±n alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k derecede yüksek olduÄŸunu belirtti. Yunanistan Savunma BakanÄ± Panos Kammenos, Türkiye'nin davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± "kovboy hareketleri" olarak tanÄ±mladÄ±.Reuters, Antenna televizyonuna konuÅŸan Kammenos'un ÅŸu sözlerini aktardÄ±: "Biz barÄ±ÅŸ istiyoruz, Ege üzerinde bir kavga veya sorun istemiyoruz fakat yolu kesilmeyen bir uçak da olmayacaktÄ±r."