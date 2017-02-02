FETÃ–'cÃ¼leri tutuklayan hakim de FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda devam eden operasyonlarda KÄ±rÅŸehir AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± F.M.A gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan "terör örgütü üyeliÄŸi" suçlamasÄ±yla hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lan ve dün HSYK 2. Dairesi tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma tamamlanana kadar geçici olarak görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan KÄ±rÅŸehir AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± F.M.A, KÄ±rÅŸehir Emniyet MüdürlüÄŸü ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Åžüphelinin emniyetteki iÅŸlemlerinin sürdüÄŸü öÄŸrenildi.