Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 02/02/2017 10:42

FETÃ–'cÃ¼leri tutuklayan hakim de FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda


FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda devam eden operasyonlarda KÄ±rÅŸehir AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± F.M.A gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan "terör örgütü üyeliÄŸi" suçlamasÄ±yla hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lan ve dün HSYK 2. Dairesi tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma tamamlanana kadar geçici olarak görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan KÄ±rÅŸehir AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± F.M.A, KÄ±rÅŸehir Emniyet MüdürlüÄŸü ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Åžüphelinin emniyetteki iÅŸlemlerinin sürdüÄŸü öÄŸrenildi.

 

 

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