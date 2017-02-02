Sevgililer GÃ¼nÃ¼ne Ã¶zel 5 film Ã¶nerisi

14 Åžubat Sevgililer gÃ¼nÃ¼ yaklaÅŸÄ±yor. Kimine gÃ¶re pahalÄ± bir restoranda yemek yemek, kimine gÃ¶re ise sevgilisiyle evde film izlemek cazip geliyor. Ä°ÅŸte 14 Åžubat'a Ã¶zel 5 film Ã¶nerimiz

Sevgililer gününde bu yÄ±l sevgilinizle birlikte film izlemeyi düÅŸünüyorsanÄ±z bu filmler tam size göre.

AÅŸk ve Gurur

Jane Austen'in aynÄ± adlÄ± romanÄ±ndan uyarlanan filmde genç ve zengin bir adam olan Bay Bingley'in ve onun en yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Bay Darcy'nin geliÅŸiyle beÅŸ kÄ±z kardeÅŸin yaÅŸamlarÄ±nÄ±n gururun, aÅŸkÄ±n önüne geçtiÄŸi bir çizgide umulmadÄ±k biçimde karmaÅŸÄ±k hale gelmesi anlatÄ±lÄ±yor.

KarÄ±ÅŸÄ±k Kaset

UlaÅŸ ve Ä°rem'in bazen neÅŸeli, bazen hüzünlü hikayesinde, ilk aÅŸkÄ±nÄ±zÄ±, onu düÅŸünürken dinlediÄŸiniz ÅŸarkÄ±larÄ±, aÅŸk acÄ±nÄ±zÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± ve verdikleri tavsiyeleri yeniden hatÄ±rlayacaksÄ±nÄ±z.

AÅŸk Geliyorum Demez

BaÅŸrollerinde Bergüzar Korel ve Tolgahan SayÄ±ÅŸman'Ä±n yer aldÄ±ÄŸÄ± keyifli bir yerli romantik komedi filmi.

Büyük AÅŸk (The Giant Mechanical Man)

Sokak sanatçÄ±sÄ± bir adam ile hayvanat bahçesinde görevli bir kadÄ±nÄ±n yollarÄ±nÄ±n kesiÅŸmesiyle baÅŸlayan romantik yapÄ±mda kÄ±sa zamanda birbirlerinden hoÅŸlanan bu ikilinin iliÅŸkileri onlara büyük bir güç verecektir.

AÅŸk Tesadüfleri Sever

YönetmenliÄŸini Ömer Faruk Sorak'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± 2011 yapÄ±mÄ± filmde çocukluk ve gençlik yÄ±llarÄ± boyunca yollarÄ± Ankara'da kesiÅŸen ve sonrasÄ±nda Ä°stanbul'da tanÄ±ÅŸan Özgür (Mehmet Günsür) ve Deniz'in (Belçim Bilgin), engellerle dolu aÅŸk macerasÄ±nÄ± anlatÄ±yor.