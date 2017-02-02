Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 02/02/2017 13:33

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda seÃ§men kaydÄ±nÄ±zÄ± sorgulamak iÃ§in tÄ±klayÄ±n

secmen Bilgi yurtdisi

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan seÃ§menler, yurtdÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kaydÄ±nÄ±z yoksa en yakÄ±n baÅŸkonsolosluÄŸa yada bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸe giderek yurtdÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kaydolmayÄ± unutmayÄ±n.

AVRUPA AJANSI (AVA) LONDRA/PARÄ°S/FRANKFURT- Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan sevgili seçmenler, yurtdÄ±ÅŸÄ± seçmen kütüÄŸüne kaydÄ±nÄ±z yoksa en yakÄ±n baÅŸkonsolosluÄŸa yada büyükelçiliÄŸe giderek yurtdÄ±ÅŸÄ± seçmen kütüÄŸüne kaydolmayÄ± unutmayÄ±n.

 

Seçmen kaydÄ±nÄ±zÄ± sorgulamak için asaÄŸÄ±daki linkleri kullanabilirsiniz:

 

Yurt içi

Yurt Ä°çi: https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp

 

Yurt DÄ±ÅŸÄ±

Yurt DÄ±ÅŸÄ±: https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtdisi.jsp

 

 

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