Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda seÃ§men kaydÄ±nÄ±zÄ± sorgulamak iÃ§in tÄ±klayÄ±n

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. Merkel "Ä°slamist terÃ¶r" ifadesini kullanÄ±nca ErdoÄŸan tepki gÃ¶stererek "Ä°slamist terÃ¶r ifadesi biz MÃ¼slÃ¼manlarÄ± ciddi manada Ã¼zmektedir. DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden dolayÄ±, kalkÄ±p 'Ä°slamist terÃ¶r'Ã¼ kullanÄ±rsak bu Ã¼zÃ¼cÃ¼ olur. Bunu lÃ¼tfen kullanmayalÄ±m." dedi.